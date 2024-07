Pentathlon, tutti e 4 gli italiani avanzano alle semifinali degli Europei di Budapest

Ottime notizie per l’Italia dalla giornata odierna dei Campionati Europei 2024 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Gli azzurri impegnati, infatti, hanno fatto percorso netto. Quattro su quattro nelle qualificazioni maschili e tutti, quindi, hanno staccato il pass per la semifinale.

Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Federico Alessandro (Aeronautica Militare) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) hanno superato brillantemente le rispettive qualificazioni.

Nel Gruppo A la migliore prestazione ha portato la firma del padrone di casa Mihaly Koleszar con 1158 punti a braccetto con il britannico Ross Charlton e il nostro Giorgio Malan. Quarto un altro ungherese, Bence Demeter con 1154, mentre a quota 1153 troviamo l’ucraino Vladyslav Rydvanskyi con 1153. Chiude 18° Roberto Micheli con 1137 punti.

Nel Gruppo B Alessandro Federico ha concluso con 1150 punti, a pari merito con lo svizzero Alexandre Dallenbach. Terzo l’ennesimo padrone di casa, Jozsef Tamas con 1148, quindi quarto l’ucraino Yuriy Kovalchuk con 1147 mentre è quinto Matteo Cicinelli con 1146.

Cosa prevede ora il programma degli Europei? Domani i quattro azzurri affronteranno il Ranking Round di scherma, quindi sempre domani sono in programma le semifinali femminili, con Elena Micheli (Carabinieri) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro) nella semifinale “A” e Francesca Tognetti (Carabinieri) nella semifinale “B”. Le tre azzurre partono con i seguenti punteggi del torneo di scherma: Rinaudo 235 punti, Tognetti 220, Micheli 205.