Pattinaggio artistico: il calendario del Grand Prix Junior 2024-2025: si apre in Lettonia, ultima tappa in Cina

Manca poco al primo appuntamento della stagione 2024-2025 di pattinaggio di figura. Tra un mese e mezzo comincerà infatti il circuito Junior Grand Prix, competizione itinerante suddivisa in sei tappe di qualificazione e una finale, prevista in Francia nel mese di dicembre.

I battenti si apriranno a fine agosto, con il primo evento previsto a Riga (28-31 agosto), a cui seguirà l’appuntamento di Ostrava, pianificato dal 4 al 7 settembre.

Il circuito si sposterà quindi in Thailandia, precisamente a Bangkok, per la terza tappa in programma dall’11 al 14 settembre. Si ritornerà quindi in Europa, nello specifico ad Ankara (18-21 settembre) in Turchia, quindi Danzica (25-28 settembre) in Polonia e Lubiana (2-5 ottobre) in Slovenia. L’ultima competizione sarà invece in Cina, a Wuxi, dal 9 al 12 ottobre. Poi, a dicembre, le Finali francesi di Grenoble dal 5 all’8 dicembre.

Riportiamo di seguito il calendario del circuito Junior Grand Prix.

JUNIOR GRAND PRIX 2024-2025: CALENDARIO COMPLETO