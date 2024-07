Parigi 2024, tragedia al villaggio olimpico: è morto Lionel Elika Fatupaito, tecnico di boxe delle Samoa

La prima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 si macchia di una notizia terrificante. Ieri, poche ore prima della Cerimonia d’Apertura, è infatti morto al villaggio olimpico Lionel Elika Fatupaito, tecnico di boxe delle Samoa. L’allenatore – che aveva sessant’anni – è stato colto da un infarto. La notizia è emersa nel pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio.

Stando alle pochissime informazioni diffuse dall’IBU, sembra che l’allenatore abbia accusato un malore alle 10:20, non riuscendo a riprendersi neanche con il tempestivo intervento arrivato dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario presente al Villaggio degli atleti, sito in Saint-Denis. Malgrado le cause naturali, l’inchiesta sulla morte è stata affidate alle autorità giudiziarie.

“Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Lionel Elika Fatupaito, l’allenatore nazionale di boxe di Samoa, tragicamente scomparso durante Parigi 2024 – ha scritto L’IBA in un comunicato -. La dedizione per lo sport ha lasciato un segno indelebile nella comunità della boxe. La sua eredità continuerà a ispirare anche le generazioni future. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la squadra delle Samoa e tutti coloro che sono stati colpiti dal lutto”.

Lionel Elika Fatupaito era giunto nella Capitale francese per supportare Ato Plodzicki-Faoagali, peso massimo in lotta per una medaglia nella giornata di domenica.