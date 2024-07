Pallamano maschile, Norvegia e Danimarca controllano con facilità il Gruppo B

Si è conclusa la terza delle cinque giornate pre-eliminatorie per quanto riguarda la pallamano maschile alle Olimpiadi Parigi 2024. Altre sei partite si sono disputate quest’oggi, come sempre presso il palazzetto ‘ Paris Expo Porte de Versailles’.

Nel Gruppo A, la Croazia ha vinto per 31-26 contro la Germania aprendo un lungo mercoledì di gare che ha sorriso anche a Spagna e Slovenia, rispettivamente a segno nei confronti di Giappone (37-33) e Svezia (29-24).

La Francia ottiene finalmente il primo risultato positivo dopo due sconfitte grazie ad un prezioso pareggio contro l’Egitto (26-26). I padroni di casa e campioni olimpici in carica provano a restare agganciati all’ipotetico passaggio del turno, una missione non scontata viste le due sconfitte maturate contro Norvegia e Danimarca. Le ultime due realtà citate, a segno anche oggi contro Ungheria (26-25) ed Argentina (38-27), si sono già matematicamente qualificate per i quarti di finale che vivremo settimana prossima.

Venerdì 2 agosto è previsto il penultimo segmento della fase pre-eliminatoria con altre sei match tutte da vivere. Domani la ‘ South Paris Arena 6’ tonerà ad ospitare il tabellone femminile, una giornata già potenzialmente decisiva in vista dei quarti di finale.