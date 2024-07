Pagelle Tour de France 2024: Tadej Pogacar fa cinque, Vingegaard ed Evenepoel non possono rispondere

PAGELLE VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Tadej Pogacar, voto 10: quello che fa paura più di tutti è la facilità di pedalata dello sloveno. Oggi aveva deciso di stare tranquillo in mezzo al gruppo evitando pericoli e senza attaccare. Una gran fatica per lui, ma fino a duecento metri dal traguardo ci era riuscito: se gli servono però sul piatto d’argento la vittoria non può fermarsi e giustamente lancia la sua volata, dominandola. Cinque vittorie, vantaggio esorbitante: è il più forte al mondo e non c’è storia.

Jonas Vingegaard, voto 8: oggi ha dimostrato di avere una gran grinta. Evenepoel ha provato ad attaccarlo, lui ha risposto da campione, lanciando il suo scatto e staccando il belga, garantendosi probabilmente la seconda posizione in classifica generale. Il danese poi non ne ha avute per battere Pogacar allo sprint.

Richard Carapaz, voto 8: un Tour de France eccezionale per l’ecuadoriano. Ha vestito la Maglia Gialla, ha vinto una tappa, è stato all’attacco praticamente tutti i giorni, oggi chiude terzo (avrebbe potuto vincere di nuovo) e soprattutto si assicura la Maglia a Pois. Strepitoso.

Remco Evenepoel, voto 6: la sufficienza è per il coraggio che ha avuto nello schierare la Soudal-QuickStep davanti con l’intenzione di attaccare Vingegaard. Poi non ne ha avuta per staccarlo ed è dovuto passare alla difensiva. Tornerà al Tour, magari per vincerlo: intanto c’è la cronometro di domani da portare a casa.

Joao Almeida e Mikel Landa, voto 8: gregari di lusso per Pogacar ed Evenepoel. Danno un supporto eccezionale ai compagni e, nonostante ciò, sono la quarta e la quinta forza di questa Grande Boucle.

Giulio Ciccone, voto 6,5: con le unghia e con i denti riesce a difendersi, guadagnando 12” su Buitrago. Adesso il margine sul colombiano è di 22”, da conservare domani a cronometro.