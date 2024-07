Pagelle Italia-Stati Uniti 3-10 pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024: si salva solo Marletta

PAGELLE ITALIA-STATI UNITI 3-10 OLIMPIADI PARIGI 2024

Condorelli, senza voto.

Tabani, voto 5: in continua difficoltà, gli assalti offensivi statunitensi fanno malissimo e lei non riesce ad arginarli.

Galardi, voto 5: anche lei travolta dallo strapotere americano.

Avegno, voto 4,5: venti minuti in acqua di gran sofferenza.

Giustini, voto 5,5: segna l’unico gol azzurro del primo quarto. Poi si spegne, come le compagne.

Bettini, voto 5: non riesce a mettere in acqua le sue qualità, soprattutto in zona offensiva.

Picozzi, voto 4: tanta, tanta fatica, anche al tiro. Poi viene anche esclusa dal match per tre espulsioni.

Bianconi, voto 4: dalla veterana azzurra ci si aspettava sicuramente di più. Non c’è la reazione attesa.

Palmieri, voto 4,5: soli dieci minuti in acqua per il centroboa tricolore che non riesce a farsi valere sui due metri.

Marletta, voto 6: l’unica a salvarsi in una giornata davvero difficilissima. Due reti per l’attaccante catanese.

Cocchiere, voto 5: pochi minuti in acqua, tantissima fatica.

Viacava, voto 5: può fare ben poco nei 21′ in acqua, soprattutto in fase difensiva.

Banchelli, voto 6: una delle pochissimi a salvarsi della squadra azzurra, para tutto il possibile, però cade sotto le tante superiorità numeriche statunitense.