Pagelle Italia-Croazia 14-11 pallanuoto Olimpiadi: show azzurro alle Olimpiadi, Di Fulvio immarcabile

PAGELLE ITALIA-CROAZIA PALLANUOTO 14-11

Del Lungo, voto 7,5: la solita garanzia il portierone tricolore. Para un rigore, salva su un paio di situazioni con l’uomo in meno con i suoi riflessi. Sempre decisivo.

Di Fulvio, voto 8,5: è veramente devastante. In questo genere di partite l’azzurro si esalta: diventa immarcabile per i rivali. Sono quattro le reti del fenomeno tricolore.

Velotto, voto 7: un giocatore fondamentale per gli schemi azzurri. In attacco magari non è così incisivo, ma in difesa risulta davvero importante per la squadra di Campagna.

Gianazza, voto 6: fa fatica il centroboa tricolore che prende anche qualche colpo di troppo al centro.

Fondelli, voto 7: due reti per il centrovasca azzurro, una su rigore. È lui a dettare il gioco e a smistare il pallone.

Condemi, voto 7: debutto olimpico per il giovane tricolore più che positivo. Trova una rete importantissima nel terzo quarto, poi esce per tre falli.

Renzuto Iodice, voto 6: è un po’ il jolly della squadra tricolore, oggi però fa tanta fatica, venendo escluso dal match per tre falli dopo soli 7′ in acqua.

Echenique, voto 7,5: l’italo-argentino quando è in forma è veramente devastante. Due reti eccezionali, solite magie con il suo mancino.

Presciutti, voto 7: un altro dei punti cardine di questa squadra. Devastante a livello fisico sia in attacco che in difesa.

Bruni, voto 8: come ha detto Campagna, il gioco al centroboa diventa fondamentale in questa Olimpiade visto il metro arbitrale. Il Panda ha messo in scena una super performance: due reti e tantissime espulsioni guadagnate.

Di Somma, voto 6: non è stata la sua partita, ha fatto tantissima fatica in entrambe le zone della piscina. Lo aspettiamo però al top per prossimi incontri.

Iocchi Gratta, voto 6,5: pochissimi minuti in acqua, con una rete fondamentale.

Nicosia, non entrato.