Olimpiadi Parigi 2024: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Favoriti e outsider

Mancano ormai solo pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024. In questo articolo vi proporremo le principali speranze di medaglia giornaliere per l’Italia, indicando anche dei possibili outsider in grado di sorprendere. Come già accaduto a Tokyo 2020, il Bel Paese potrebbe ottenere i risultati migliori nella seconda settimana: si tratta di una inversione di tendenza storica, se consideriamo che tra il 2000 ed il 2016 gran parte del bottino azzurro veniva costruito nei primi 9 giorni.

Al termine della trionfale spedizione nel Sol Levante, il presidente del Coni Giovanni Malagò disse: “Abbiamo vinto una medaglia in ogni giornata di gara: un record che potrà solo essere eguagliato“. L’Italia potrebbe riuscirci anche questa volta, anche se, come vedremo, saranno due le giornate più ‘a rischio’.

SABATO 27 LUGLIO

La partenza non sarà a razzo. La carta migliore sarà rappresentata da Filippo Ganna, tuttavia il classe 1996 dovrà vedersela con due avversari durissimi come il belga Remco Evenepoel ed il giovane britannico Joshua Tarling. Attesa per la spada femminile, in particolare per Giulia Rizzi, mentre gli sciabolatori dovranno dimostrare che la tripletta degli Europei non era stata frutto del caso. Difficile il compito della 4×100 sl di nuoto, Bertocchi-Pellacani non dovranno sbagliare nulla nei tuffi in una gara che si deciderà su pochi punti per l’argento ed il bronzo. In generale, non sarebbe una sorpresa se l’Italia concludesse la prima giornata senza medaglie d’oro.

Speranze di medaglia per l’Italia: Elena Bertocchi-Chiara Pellacani (tuffi, trampolino 3 metri sincro), Filippo Ganna (ciclismo, cronometro su strada), Assunta Scutto (judo, -48 kg), spada femminile individuale (scherma), sciabola maschile individuale (scherma), 4×100 sl maschile (nuoto)

Possibile carta a sorpresa: Gambaro/Sollazzo (tiro a segno, carabina mista 10 metri), Elisa Longo Borghini (ciclismo, cronometro su strada)

DOMENICA 28 LUGLIO

Il piatto forte della giornata sarà il fioretto femminile con Alice Volpi, Martina Favaretto e la portabandiera Arianna Errigo. Sempre nella scherma, attenzione al talentuoso Davide Di Veroli nella spada. Paolo Monna e Federico Nilo Maldini hanno le qualità per stupire nel tiro a segno, Stefanie Horn sarà la classica mina vagante nella canoa slalom, Odette Giuffrida sa come si prepara un grande evento nel judo, mentre Alberto Razzetti e Nicolò Martinenghi dovranno superarsi per una medaglia nel nuoto.

Speranze di medaglia per l’Italia: Paolo Monna e Federico Nilo Maldini (tiro a segno, pistola 10 metri), Stefanie Horn (canoa slalom, K1), Odette Giuffrida (judo, -52 kg), fioretto femminile individuale (scherma), spada maschile individuale (scherma), Alberto Razzetti (nuoto, 400 misti), Nicolò Martinenghi (nuoto, 100 rana)

Possibile carta a sorpresa: Matteo Piras (judo, -66 kg)

LUNEDÌ 29 LUGLIO

La settimana si apre con una giornata molto importante per l’Italia. Thomas Ceccon sarà la nostra carta principale (o unica?) per puntare ad un oro nel nuoto. Nella scherma Tommaso Marini sarà l’uomo di riferimento nel fioretto maschile, ma caliamo anche assi importanti come Danilo Dennis Sollazzo e Manuel Lombardo: entrambi, nella giornata giusta, non temono nessuno. Benedetta Pilato potrebbe stupire nei 100 rana. Non mancano poi anche diverse carte a sorpresa.

Speranze di medaglia per l’Italia: Danilo Dennis Sollazzo (tiro a segno, carabina 10 metri), gara maschile a squadre (tiro con l’arco), Veronica Toniolo (judo, -57 kg), Manuel Lombardo (judo, -73 kg), fioretto maschile individuale (scherma), Thomas Ceccon (nuoto, 100 dorso), Benedetta Pilato (nuoto, 100 rana)

Possibile carta a sorpresa: Edoardo Bonazzi (tiro a segno, carabina 10 metri), Simone Avondetto (mountain bike), Luca Braidot (mountain bike), Raffaello Ivaldi (canoa slalom, C1), gara maschile a squadre (ginnastica artistica), sciabola femminile individuale (scherma), Sara Franceschi (nuoto, 400 misti), Alessandro Ragaini (nuoto, 200 sl)

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Un martedì difficile da decifrare, che sulla carta non promette scintille, ma alla resa dei conti potrebbe anche rivelarsi foriero di imprese inattese. Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis non partono tra i super favoriti del trap, così come Gregorio Paltrinieri negli 800 sl di nuoto. La carta migliore potrebbe rivelarsi quella della prova a squadre femminile di spada. Attenzione poi alla giovanissima judoka Savita Russo: qualificatasi in extremis per i Giochi, non ha niente da perdere e possiede le qualità per sorprendere tante avversarie.

Speranze di medaglia per l’Italia: Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis (tiro a volo, trap), Antonio Esposito (judo, -81 kg), gara a squadre femminile (ginnastica artistica), gara a squadre spada femminile (scherma), Gregorio Paltrinieri (nuoto, 800 sl)

Possibile carta a sorpresa: Savita Russo (judo, -63 kg), Leonardo Fioravanti (surf)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Il 4 di coppia di canottaggio, dove è rientrato Luca Rambaldi, vorrebbe riprendersi con gli interessi quanto era sfumato a Tokyo. Jessica Rossi tornerà ai fasti di Londra 2012? Se così non fosse, occhio a Silvana Stanco. Simona Quadarella è da medaglia nei 1500 sl di nuoto. Giornata in cui vincere un oro non sarà semplice.

Speranze di medaglia per l’Italia: Jessica Rossi e Silvana Stanco (tiro a volo, trap), 4 di coppia uomini (canottaggio), Kim Polling (judo, -70 kg), Christian Parlati (judo, -90 kg), gara a squadre maschile sciabola (scherma), Simona Quadarella (nuoto, 1500 sl)

Possibile carta a sorpresa: Marta Bertoncelli (canoa slalom, C1), Alberto Razzetti (nuoto, 200 farfalla), Alessandro Miressi (nuoto, 100 sl)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO

Da qui in poi potrebbe iniziare un’altra Olimpiade per l’Italia, un po’ come accadde il 1° agosto del 2021. Antonella Palmisano e Massimo Stano difendono il titolo nella marcia, c’è il Dream Team di fioretto femminile, ma anche due carte importanti come Alice Bellandi e Giovanni De Gennaro. Attenzione al 4 senza senior di canottaggio: potrebbe persino dare fastidio alla favorita Gran Bretagna. Dopo questa giornata il medagliere dell’Italia avrà preso un indirizzo ben preciso, nel bene o nel male.

Speranze di medaglia per l’Italia: Massimo Stano (atletica, 20 km marcia), Antonella Palmisano (atletica, 20 km marcia), doppio senior maschile (canottaggio), quattro senza senior maschile (canottaggio), Giovanni De Gennaro (canoa slalom, K1), Alice Bellandi (judo, -78 kg), gara a squadre fioretto femminile (scherma)

Possibile carta a sorpresa: Lorenzo Fortunato (atletica, 20 km marcia), Valentina Trapletti (atletica, 20 km marcia), Edoardo Bonazzi (tiro a segno, carabina 3 posizioni), Gennaro Pirelli (judo, -100 kg), Manila Esposito ed Alice D’Amato (ginnastica artistica, concorso all-around individuale)

VENERDÌ 2 AGOSTO

Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno dimostrato quest’anno di poter impensierire i fuoriclasse irlandesi nel doppio pesi leggeri: ci riusciranno anche nell’appuntamento più importante? Nicolò Renna e Marta Maggetti sono tra i favoriti, tuttavia il format del windsurf, con l’azzeramento dei punteggi dopo le regate preliminari, è molto aleatorio. Attenzione alla squadra maschile di spada che sogna qualcosa di epocale.

Speranze di medaglia per l’Italia: doppio pesi leggeri maschile (canottaggio), Nicolò Renna (vela, windsurf), Marta Maggetti (vela, windsurf), Tocci-Marsaglia (tuffi, 3 metri sincro uomini), gara a squadre mista (tiro con l’arco), Asya Tavano (judo, +78 kg), gara a squadre spada maschile (scherma)

Possibile carta a sorpresa: doppio misto (tennis), Margherita Panziera (nuoto, 200 dorso), Alberto Razzetti (nuoto, 200 misti)

SABATO 3 AGOSTO

Non sarà un sabato così ricco. Nel tennis non sappiamo se Jasmine Paolini o i doppi maschili saranno arrivati sino in fondo. Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro potrebbero vincere come non approdare in finale nello skeet. Quella della sciabola femminile sarà la prova a squadre in cui l’Italia partirà con minori ambizioni nella scherma. L’attesa sarà dunque quasi tutta per Leonardo Fabbri nel getto del peso, ma occhio all’ambiziosa Italia nella prova a squadre di judo: un bronzo è alla portata.

Speranze di medaglia per l’Italia: Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro (tiro a volo, skeet), Jasmine Paolini (tennis, singolare femminile), doppio maschile (tennis), Leonardo Fabbri (atletica, getto del peso), gara a squadre sciabola femminile (scherma), Simona Quadarella (nuoto, 800 sl), prova a squadre (judo)

Possibile carta a sorpresa: otto femminile (canottaggio)

DOMENICA 4 AGOSTO

Qui gli assi non mancano. Diana Bacosi è al momento la nostra tiratrice più quotata. Jannik Sinner medita propositi di rivalsa dopo gli ultimi due Slam che gli hanno lasciato l’amaro in bocca. Gregorio Paltrinieri avrà ormai messo alle spalle gli anni migliori, tuttavia in una gara secca dei 1500 sl può ancora fare paura a tutti. Elisa Longo Borghini riuscirà finalmente a conquistare un titolo anche con la maglia azzurra? Nella gara a squadre di fioretto maschile gli azzurri partiranno alla pari con Francia e Stati Uniti. Infine Marcell Jacobs proverà a ricordarci che nulla è impossibile per l’Italia, neanche nei 100 metri di atletica.

Speranze di medaglia per l’Italia: Diana Bacosi (tiro a volo, skeet), Jannik Sinner (tennis, singolare maschile), Errani/Paolini (tennis, doppio femminile), Mauro Nespoli (tiro con l’arco, gara individuale), Elisa Longo Borghini (ciclismo, prova su strada femminile), Gregorio Paltrinieri (nuoto, 1500 sl), Marcell Jacobs (atletica, 100 metri), gara a squadre fioretto maschile (scherma)

Possibile carta a sorpresa: Martina Bartolomei (tiro a volo, skeet), Alice D’Amato (ginnastica artistica, parallele asimmetriche), 4×100 mista uomini (nuoto), Chituru Ali (atletica, 100 metri)

LUNEDÌ 5 AGOSTO

Segnatevi queste due date: 5 e 6 agosto. Qui potrebbe accendersi la spia della benzina per l’Italia. Saranno le due giornate in cui sarà più complicato portare a casa almeno una medaglia. La carta migliore sarà quella dello skeet misto a coppie, ma in questo format gli azzurri non hanno mai veramente convinto nel triennio in corso. Poi Manila Esposito, Carlo Macchini e Stefanie Horn saranno tutti outsider: non sarà facile.

Speranze di medaglia per l’Italia: skeet misto a coppie (tiro a volo), Manila Esposito (ginnastica artistica, trave), Stefanie Horn (canoa slalom, extreme)

Possibile carta a sorpresa: Carlo Macchini (ginnastica artistica, sbarra)

MARTEDÌ 6 AGOSTO

La giornata più difficile in assoluto, dove dipenderà quasi tutto da Mattia Furlani nel salto in lungo. A Sara Fantini non basterà la misura degli Europei per salire sul podio: se riuscisse però ad incrementarla di un metro o due, allora ecco che il sogno potrebbe prendere corpo. Per Benini Floriani, Jodoin Di Maria e Battocletti le chance sono oggettivamente molto ridotte.

Speranze di medaglia per l’Italia: Sara Fantini (atletica, lancio del martello), Mattia Furlani (atletica, salto in lungo)

Possibile carta a sorpresa: Chiara Benini Floriani (vela, ILCA6), Sarah Jodoin Di Maria (tuffi, piattaforma 10 metri), Nadia Battocletti (atletica, 5000 metri)

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Inizia il rush finale: dal 7 all’11 agosto l’Italia potrebbe avere in serbo ancora tanti fuochi d’artificio. Dopo due giornate complicate, si torna ad avere diverse carte per ampliare il medagliere. Antonella Palmisano e Massimo Stano puntano in alto nella staffetta a coppie di marcia, mentre Ruggero Tita e Caterina Banti vanno considerati al momento, numeri alla mano, tra i più grandi fuoriclasse dello sport italiano. Vito Dell’Aquila sogna il bis nel taekwondo, grande attesa per gli inseguimenti a squadre di ciclismo su pista. Sergio Massidda ha le carte in regola per salire sul podio nel sollevamento pesi.

Speranze di medaglia per l’Italia: staffetta mista a coppie (atletica, marcia), Tita-Banti (vela, Nacra17), Sergio Massidda (sollevamento pesi, -61 kg), inseguimento a squadre maschile (ciclismo su pista), inseguimento a squadre femminile (ciclismo su pista), Vito Dell’Aquila (taekwondo, -58 kg)

Possibile carta a sorpresa: Luca Sito (atletica, 400 metri), Berta-Festo (vela, 470 misto), Ilenia Matonti (taekwondo, -49 kg), Salvatore Cavallaro (boxe, -80 kg)

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

A differenza del giorno prima, forse non avremo l’uomo da battere, ma potremo toglierci delle soddisfazioni. Matteo Zurloni, in realtà, parte come campione del mondo in carica dello speed di arrampicata sportiva, anche se gli indonesiani partono con i favori del pronostico. Carlo Tacchini e Gabriele Casadei saranno l’unica possibilità della canoa velocità per non tornare a casa a mani vuote. Riccardo Pianosi da anni è tra i migliori nella formula kite di vela, Elia Viviani insegue la terza medaglia consecutiva nell’omnium, Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli possiedono il talento giusto per ambire a qualsiasi risultato.

Speranze di medaglia per l’Italia: Matteo Zurloni (arrampicata sportiva, speed), Tacchini-Casadei (canoa velocità, C2 500 metri), Riccardo Pianosi (vela, kite), Elia Viviani (ciclismo su pista, omnium), Larissa Iapichino (atletica, salto in lungo), Lorenzo Simonelli (atletica, 110 hs)

Possibile carta a sorpresa: Ginevra Taddeucci (nuoto di fondo, 10 km), Giulia Gabbrielleschi (nuoto di fondo, 10 km), Sirine Charaabi (boxe, -54 kg)

VENERDÌ 9 AGOSTO

Una giornata veramente campale, determinante per l’esito positivo o negativo nel medagliere finale. La 10 km di nuoto di fondo è la gara su cui si è concentrato di più Gregorio Paltrinieri. Simone Alessio e Aziz Abbes Mouhiidine sono i migliori interpreti nelle rispettive categorie nel taekwondo e nella boxe. Forse Antonino Pizzolato avrà perso smalto a causa degli infortuni, ma nella gara secca non è facile batterlo. La 4×100 di atletica vuole farci sognare ancora, sfidando le corazzate USA e Giamaica. Difficile il compito di Sofia Raffaeli nella ritmica: un bronzo sarebbe un grande risultato. Andy Diaz viene da un infortunio piuttosto serio agli adduttori: sarebbe una sorpresa vederlo sul podio.

Speranze di medaglia per l’Italia: Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza (nuoto di fondo, 10 km), Sofia Raffaeli (ginnastica ritmica, all-around individuale), Antonino Pizzolato (sollevamento pesi, -89 kg), madison femminile (ciclismo su pista), Alessandro Sibilio (atletica, 400 hs), staffetta maschile 4×100 metri (atletica), Andy Diaz (atletica, salto triplo), Simone Alessio (taekwondo, -80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (boxe, -92 kg)

Possibile carta a sorpresa: Chiara Pellacani (tuffi, 3 metri), Aurora Russo (lotta, -57 kg), Nadia Battocletti (atletica, 10000 metri), Giordana Sorrentino (boxe, -50 kg), Angela Carini (boxe, -66 kg)

SABATO 10 AGOSTO

Anche qui non si scherza: su tutti Gianmarco Tamberi ed Irma Testa. Ci sarebbe un tabù da sfatare nel volley maschile, mentre Giorgio Malan fa parte ormai da tempo del gotha mondiale del pentathlon. Questa volta non sarà facile per le Farfalle della ginnastica ritmica salire sul podio. E poi speriamo nella storia da film di Frank Chamizo: derubato, non qualificato, ripescato e …

Speranze di medaglia per l’Italia: volley maschile, gara a squadre all-around (ginnastica ritmica), Giorgio Malan (pentathlon moderno), Frank Chamizo (lotta, -74 kg), Gianmarco Tamberi (atletica, salto in alto), Irma Testa (boxe, -57 kg)

Possibile carta a sorpresa: pallanuoto femminile, madison maschile (ciclismo su pista), staffetta 4×400 maschile (atletica), Diego Lenzi (boxe, +92 kg)

DOMENICA 11 AGOSTO

Potrebbe essere una domenica tra le più importanti della storia dello sport italiano, oppure anonima come tante altre. Dipenderà dalla eventuale presenza in finale della Nazionale di volley femminile e del Settebello nella pallanuoto. Ad ogni modo, il piano B c’è e sarà di tutto rispetto: Elena Micheli ed Alice Sotero sono da medaglia nel pentathlon, così come Letizia Paternoster nell’omnium di ciclismo su pista.

Speranze di medaglia per l’Italia: Elena Micheli e Alice Sotero (pentathlon moderno), Letizia Paternoster (ciclismo su pista, omnium), volley femminile, pallanuoto maschile

Possibile carta a sorpresa: –