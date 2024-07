Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 29 luglio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 29 LUGLIO

TIRO CON L’ARCO

Ore 17.11: finale squadra maschile

L’Italia non sale sul podio in questa gara da Londra 2012. Nel ranking round gli azzurri non hanno brillato, in particolare Mauro Nespoli. Ma sappiamo che la fase ad eliminazione diretta è un mondo a parte: può succedere di tutto. Il tabellone, oggettivamente, non è male. Il Kazakistan agli ottavi non andrà sottovalutato, poi l’eventuale quarto con la Francia si annuncerebbe aperto a qualsiasi soluzione. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi non troveranno la favorita Corea del Sud prima di una eventuale finale.

Percentuali di medaglia

Italia 40%

SCHERMA

Ore 21.45: finale sciabola individuale femminile

Ore 22.10: finale fioretto individuale maschile

L’ultima carta dell’Italia per provare a vincere un oro individuale alle Olimpiadi dopo 8 anni è Tommaso Marini, ma la concorrenza sarà spietata, a cominciare dall’americano Alexander Massialas e dal francese Enzo Lefort. Guillaume Bianchi e Filippo Macchi partono come outsider. Sulla carta invece sarebbe una sorpresa vedere una sciabolatrice a medaglia: è la specialità dove storicamente l’Italia fa più fatica.

Percentuali di medaglia

Tommaso Marini 60%

Filippo Macchi 35%

Guillaume Bianchi 20%

Michela Battiston 10%

Martina Criscio 5%

Chiara Mormile 5%

JUDO

Dalle 16.00: finale -57 kg donne e -73 kg uomini

Doveva essere uno degli sport di punta per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, eppure sin qui non è ancora arrivata alcuna medaglia. Tabellone probabilmente troppo complicato per Veronica Toniolo: prima la giapponese Funakubo, poi eventualmente la fuoriclasse ucraina Bilodid. Manuel Lombardo è sempre stato un grande talento, che ha raccolto poco in carriera in relazione al potenziale a disposizione. Vedremo se saprà riuscire a dimenticare la delusione di Tokyo 2020, quando combatteva nei -66 kg.

Percentuali di medaglia

Manuel Lombardo 45%

Veronica Toniolo 1%

TIRO A SEGNO

Ore 12.00: finale carabina 10 metri uomini

Danilo Dennis Sollazzo non può nascondersi: si gioca qualcosa di importante. I grandi avversari, come sempre, arrivano dall’Asia: il cinese Lihao Sheng e l’indiano Arjun Babuta. Attenzione anche al veterano croato Petar Gorsa.

Percentuali di medaglia

Danilo Dennis Sollazzo 50%

MOUNTAIN BIKE

Ore 14.10: prova maschile

Vedere un italiano sul podio sarebbe sorprendente, ma non impossibile. Luca Braidot e Simone Avondetto sono atleti da prime sette posizioni: se azzeccano la giornata giusta, possono provarci. Non sarà comunque facile al cospetto del grande favorito britannico Thomas Pidcock, ma attenzione anche al leggendario svizzero Nino Schurter.

Percentuali di medaglia

Luca Braidot 25%

Simone Avondetto 20%

CANOA SLALOM

Ore 17.20: finale C1 uomini

Sapete chi vinse la tappa di Coppa del Mondo a Parigi nel 2023? Raffaello Ivaldi…L’azzurro è un buon atleta, un outsider importante, ma non di certo uno dei favoriti. Il feeling con il canale olimpico c’è, come testimonia il risultato dello scorso anno, ma anche la buona prestazione nelle batterie. Sognare non costa nulla

Percentuali di medaglia

Raffaello Ivaldi 30%

GINNASTICA ARTISTICA

Ore 17.30: finale maschile a squadre

Le Olimpiadi non sono gli Europei. Questa premessa serve per farci capire che l’Italia ha raggiunto un livello di grande competitività nel Vecchio Continente, ma per una medaglia a Parigi 2024 saranno necessari tanti incastri. Cina e Giappone appaiono oggettivamente fuori portata, ma anche Gran Bretagna ed Ucraina hanno qualcosa in più. Gli azzurri dovranno rasentare la perfezione e sperare in qualche passo falso altrui.

Percentuali di medaglia

Italia 10%

NUOTO

Ore 21.19: finale 100 dorso uomini

Ore 21.25: finale 100 rana donne

Thomas Ceccon si è nascosto in semifinale, rallentando vistosamente negli ultimi 15 metri. Si profila un duello serrato con il cinese Jiayu Xu, ma attenzione anche al francese Yohann Ndoye-Brouard e al sempre imprevedibile americano Ryan Murphy. Benedetta Pilato, per quanto mostrato tra batteria e semifinale, non sembra così in forma. Proverà a stupire da una corsia laterale: Martinenghi ha dato l’esempio…

Percentuali di medaglia

Thomas Ceccon 80%

Benedetta Pilato 15%