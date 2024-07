Nuoto, Benedetta Pilato ai piedi del podio olimpico nei 100 rana per un solo centesimo

Un quarto posto amarissimo per Benedetta Pilato. L’azzurra rimane ai piedi del podio per un solo centesimo nei 100 rana delle Olimpiadi di Parigi, al termine di una gara comunque gagliarda in cui ci ha provato strenuamente e al meglio delle proprie possibilità.

Non è bastata la migliore versione di questi due giorni a cinque cerchi per Benedetta. Lo aveva detto che non era contenta delle sue prove di domenica e che avrebbe sperato di fare qualcosa di meglio nella finale di quest’oggi. E per poterlo fare, ha optato per una tattica opposta al solito: primi 50 metri più tranquilli per poter dare tutto nel finale.

Le altre la seguono, da Qianting Tang a Mona McSharry, con Benedetta che dunque vira quarta in 30”62, con lo stesso tempo di Tatjana Smith. L’azzurra esce bene dalla virata e mette in atto la sua strategia: attorno ai 10 metri dal traguardo sembra addirittura aspirare ad una medaglia d’argento, ma le vengono un po’ meno le forze.

E dunque subisce il ritorno delle avversarie. Tatjana Smith si conferma ancora una volta la migliore, andando a toccare per prima in 1’05”28, ottenendo il secondo oro della sua storia delle Olimpiadi. E dietro, la bagarre: Tang è seconda a 26 centesimi, la volata per la terza piazza premia Mona Mc Sharry in 1’05”59, con Pilato alle sue spalle per un solo centesimo. Che la separa da una medaglia che avrebbe meritato per una gran gara.