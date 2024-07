NASCAR Cup Series, Bowman resta con le gomme da bagnato e vince a Chicago

Alex Bowman torna a vincere nella NASCAR Cup Series. Il #48 di Hendrick Motorsports trionfa tra i muretti di Chicago dopo una nuova competizione ricca di colpi di scena dal primo all’ultimo passaggio. Lo statunitense festeggia la prima gioia all’esterno di un ovale ritornando nella ‘Victory Lane’ dopo ben 80 partenze.

Il maltempo, come lo scorso anno, ha inciso negativamente su una delle competizioni più particolari della stagione. Shane van Gisbergen (Kaulig Racing Chevrolet #16) ha primeggiato nella prima frazione, perfetto nella scelta di montare le slick insieme ad una cerchia ristretta di protagonisti. Il pilota che regolarmente gareggia nella NASCAR Xfinity Series ha fatto la differenza nella prima parte della corsa, abile ad infilare nel traffico la Toyota Camry #54 del temibile Ty Gibbs.

La pioggia è tornata nello Stato dell’Illinois per la seconda frazione, i colpi di scena non sono mancati. Il più significativo è arrivato in curva 6 poco dopo la ripartenza, van Gisbergen è infatti stato costretto al ritiro dopo un errore in frenata da parte di Chase Briscole. La Ford Mustang #14 di Stewart-Haas Racing ha completamente sbagliato una delle curve più impegnative del tracciato, l’americano non ha potuto evitare il contatto con la Camaro #16 che stava regolarmente affrontando la curva. Niente da fare quindi per l’ex campione del Repco Supercars Championship, prematuramente escluso dalla bagarre per il successo.

La pioggia ha messo in difficoltà la NASCAR, una lunghissima red flag ha visto tutte le auto ferme in pit road. Gli organizzatori hanno deciso di continuare l’evento fino alle 20.30 locali, una regola dovuta anche alla natura non permanente del tracciato di Chicago. Alex Bowman #48 si è ritrovato davanti a tutti, l’alfiere di Hendrick Motorsports e Chevrolet ha tentato di tenere a bada la concorrenza nei tre giri conclusivi.

L’americano, rimasto in pista con le gomme da bagnato fino al traguardo, non ha più mollato la leadership mostrando una discreta scioltezza nei confronti della concorrenza. Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Ty Gibbs, Joey Hand (RFK Racing Ford #60) e Michael McDowell (Front Row Motorsports Ford #34).

Prossima corsa tra sette giorni a Pocono prima del ritorno della NASCAR nel catino di Indianapolis.