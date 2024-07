NASCAR Cup Series, Blaney torna a festeggiare a Pocono

Ryan Blaney ha vinto la tappa di Pocono della NASCAR Cup Series. Seconda affermazione in stagione, la 12ma in carriera, per il #12 del Team Penske, abile nel finale a non lasciare spazio alla concorrenza in uno degli ovali più particolari dell’intero campionato.

Toyota e Joe Gibbs Racing ha provato a fare la differenza nei primi minuti dell’evento, Martin Truex Jr #12 e Denny Hamlin #11 si sono spartiti rispettivamente la prima e la seconda frazione della competizione.

La graduatoria è cambiata nella Final Stage con una serie di caution che hanno spezzato il ritmo. Blaney ha preso l’iniziativa e non è più stato raggiunto da nessuno, l’americano di Ford ha meritatamente vinto per la seconda volta in quel di Pocono davanti ad Hamlin, Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48), William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) e Joey Logano (Penske Ford #12).

Fine settimana da incorniciare in terra statunitense per Roger Penske che ha vinto entrambe le prove della NTT IndyCar Series in Iowa e la sfida della NASCAR Cup Series a Pocono. Il ‘Capitano’ ha anche firmato il secondo ed il terzo posto con Porsche nella 6h San Paolo del FIA World Endurance Championship.

Prossima tappa della NASCAR ad Indianapolis tra una settimana, appuntamento che precederà le due settimane di ‘pausa estiva’.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES POCONO

12 RUN Ryan Blaney Frd 160 54.903 163.925 53.749 167.445 4

11 RUN Denny Hamlin Tyt 160 1.312 1.312 54.365 165.548 53.966 166.772 5

48 RUN Alex Bowman Chv 160 4.057 2.745 55.040 163.517 53.894 166.994 5

24 RUN William Byron Chv 160 6.160 2.103 54.848 164.09 54.126 166.279 5

22 RUN Joey Logano Frd 160 6.559 0.399 54.741 164.411 54.088 166.396 5

45 RUN Tyler Reddick Tyt 160 6.865 0.306 54.915 163.89 53.926 166.895 5

6 RUN Brad Keselowski Frd 160 7.604 0.739 54.638 164.721 53.862 167.094 5

19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 160 8.512 0.908 54.650 164.684 53.884 167.025 5

9 RUN Chase Elliott Chv 160 9.144 0.632 54.790 164.264 54.114 166.316 6

23 RUN Bubba Wallace Tyt 160 12.089 2.945 54.982 163.69 54.372 165.526 5

17 RUN Chris Buescher Frd 160 12.591 0.502 54.856 164.066 53.783 167.339 5

20 RUN Christopher Bell Tyt 160 12.967 0.376 54.756 164.366 54.317 165.694 5

5 RUN Kyle Larson Chv 160 15.901 2.934 55.148 163.197 54.026 166.586 7

43 RUN Erik Jones Tyt 160 16.636 0.735 55.365 162.558 54.225 165.975 5

14 RUN Chase Briscoe Frd 160 17.621 0.985 55.285 162.793 54.642 164.708 5

99 RUN Daniel Suarez Chv 160 18.095 0.474 55.103 163.33 54.590 164.865 7

77 RUN Carson Hocevar Chv 160 19.701 1.606 55.338 162.637 54.666 164.636