MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Germania 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 6 luglio, il Sachsenring ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Germania 2024, valevole come nono round stagionale del Motomondiale. Riflettori puntati in MotoGP sulla sfida per il titolo iridato tra Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez, con quest’ultimo che si gioca proprio questo weekend un jolly importante sulla sua pista preferita.

Martinator è leader della generale e, dopo la doppietta di un anno fa sul circuito tedesco, proverà ad incrementare ulteriormente i suoi 10 punti di vantaggio su Pecco e 58 sul fenomeno di Cervera. Da non sottovalutare inoltre Enea Bastianini, chiamato però ad un cambio di passo immediato per recuperare i 64 punti di distacco da Martin in campionato.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP al Sachsenring verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP GERMANIA MOTOGP 2024

Sabato 6 luglio

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).