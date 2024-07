MotoGP, Alex Rins costretto a saltare il GP di Germania

Niente da fare per Alex Rins. Il pilota spagnolo della Yamaha non sarà al via del prossimo GP di Germania di MotoGP, previsto nel week end del 5-7 luglio. Il centauro iberico è stato operato a causa di una doppia frattura al polso destro e di una lesione al piede destro rimediata nel corso del week end di Assen.

L’iberico era stato protagonista di un highside in curva-1, poco dopo la partenza del GP d’Olanda, che lo aveva tolto subito dai giochi. Sfortunatamente per lui, non potrà essere al Sachsenring. Dopo essere stato ricoverato per una struttura ospedaliera ad Amsterdam, Rins è stato trasferito a Madrid per esami più approfonditi.

Posteriormente, è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’Hospital Ruber Internacional. Eseguita nella giornata di lunedì, l’operazione ha avuto esito positivo, ma non potrà competere. Di conseguenza, la Yamaha ha deciso di sostituirlo con l’australiano Remy Gardner, coinvolto nel Mondiale Superbike.

Si tratta di un torno in top-class per Gardner, ricordando l’esperienza del 2022 con il team KTM Tech3 dopo essere stato campione del mondo di Moto2 nella stagione precedente.