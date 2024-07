Meteo pazzo a Parigi 2024: oggi ondata di caldo, ma nelle prossime ore…

Ventagli, cappellini, ricerca di zone all’ombra. Dopo il contesto iniziale caratterizzato dal maltempo che ha accompagnato la Cerimonia d’Apertura e rovinato il programma delle gare di triathlon, adesso le Olimpiadi di Parigi 2024 devono fare i conti con la prima ondata di calore.

Basta guardare il pubblico presente nelle venue all’aperto (campi di tennis in primis) per rendersi conto di quanto gli spettatori paganti stiano patendo le attuali condizioni climatiche: attualmente infatti il termometro segna 36 gradi, con un’umidità del 40%. Un caso eclatante certificato dall’avviso di allerta gialla, secondo i 4 livelli di allarme.

L’organizzazione in queste ore sta correndo ai ripari, attivando i nebulizzatori e consentendo il refill d’acqua nelle stazioni rifornimento ad accesso libero già presenti in loco Ma tra qualche ora, la situazione potrebbe cambiare nuovamente (e in modo drastico).

Secondo l’ultimo bollettino infatti tra oggi e domani sopra la Capitale francese il cielo dovrebbe tornare a riempirsi di nuvole cariche di pioggia: un evento che porterebbe dei guai seri alle gare di triathlon, già annullate nella giornata di oggi. Ma a rischio ci sono anche altri sport come beach volley ed equitazione. Una situazione non semplice da gestire.