Meeting Hengelo 2024 atletica oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, domenica 7 luglio, oltre alla Diamond League in quel di Parigi andrà in scena anche il Meeting di Hengelo 2024, nono appuntamento stagionale di livello Gold del Continental Tour di atletica. Gli FBK Games rappresentano inoltre di fatto il penultimo atto del circuito internazionale di World Athletics prima delle Olimpiadi di Parigi.

La kermesse neerlandese accoglierà alcune stelle globali e tre azzurri, tutti alla ricerca di una buona prestazione in un contesto di alto livello. Fari puntati in casa Italia su Veronica Besana, impegnata in un 100 ostacoli che promette scintille grazie a Jasmine Camacho-Quinn (Portorico) e Nia Ali (Usa), mentre nel salto con l’asta vedremo in azione sia Roberta Bruni che Elisa Molinarolo. Rispondono presente all’appello anche i campioni locali Sifan Hassan (10.000 e 1500) e Femke Bol (sui 400).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Hengelo 2024. La tappa Gold olandese del Continental Tour di atletica leggera verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (dalle ore 18.00 alle 20.00), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

CALENDARIO MEETING HENGELO 2024

Domenica 7 luglio

17.27 Salto triplo (maschile)

17.31 Getto del peso (femminile)

17.34 100 ostacoli (femminile), batterie

17.39 Salto con l’asta (femminile)

17.57 1000 metri (maschile)

18.06 Salto in alto (maschile)

18.10 5000 metri (maschile)

18.30 Lancio del disco (femminile)

18.39 100 metri (femminile)

18.49 800 metri (femminile)

19.00 100 ostacoli (femminile), finale

19.10 400 metri (maschile)

19.18 400 metri (femminile)

19.27 100 metri (maschile)

19.40 1500 metri (femminile)

PROGRAMMA MEETING HENGELO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max, dalle ore 18.00 alle 20.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW; dalle ore 18.00 alle 20.00.

ITALIANI IN GARA MEETING HENGELO

100 ostacoli (femminile): Veronica Besana.

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni, Elisa Molinarolo.