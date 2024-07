Lotta, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma finali

Da lunedì 5 a domenica 11 agosto si svilupperà il programma della lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le competizioni si disputeranno sulle materassine del Grand Palais Éphémère a Champ de Mars, in cui verranno assegnati ben 18 titoli a cinque cerchi complessivi distribuiti equamente tra greco-romana, libera maschile e femminile.

L’Italia si presenta nella capitale francese con due soli atleti, dopo aver rischiato addirittura di restare a secco di pass. Aurora Russo ha già fatto un’impresa qualificandosi in extremis nei 57 kg e si potrà godere la sua prima partecipazione olimpica a 21 anni senza pressioni, mentre Frank Chamizo proverà a piazzare la zampata da podio nei 74 kg stile libero dopo le montagne russe emotive degli ultimi mesi tra polemiche, delusioni e ripescaggi inattesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato alla lotta), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOTTA OLIMPIADI PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

15.00 Turno preliminare, ottavi e quarti di finale 60 kg greco-romana, 68 kg femminile e 130 kg greco-romana

21.00 Semifinali 60 kg greco-romana, 68 kg femminile e 130 kg greco-romana

Martedì 6 agosto

11.00 Ripescaggi 60 kg greco-romana, 68 kg femminile e 130 kg greco-romana

11.30 Ottavi e quarti di finale 77 kg greco-romana, 50 kg femminile e 97 kg greco-romana

18.15 Semifinali 77 kg greco-romana, 50 kg femminile e 97 kg greco-romana

19.30 Finali 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana e 68 kg femminile

Mercoledì 7 agosto

11.00 Ripescaggi 77 kg greco-romana, 50 kg femminile e 97 kg greco-romana

11.30 Ottavi e quarti di finale 67 kg greco-romana, 53 kg femminile e 87 kg greco-romana

18.15 Semifinali 67 kg greco-romana, 53 kg femminile e 87 kg greco-romana

19.30 Finali 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana e 50 kg femminile

Giovedì 8 agosto

11.00 Ripescaggi 67 kg greco-romana, 53 kg femminile e 87 kg greco-romana

11.30 Ottavi e quarti di finale 57 kg libera maschile, 57 kg femminile e 86 kg libera maschile

18.15 Semifinali 57 kg libera maschile, 57 kg femminile e 86 kg libera maschile

19.30 Finali 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana e 53 kg femminile

Venerdì 9 agosto

11.00 Ripescaggi 57 kg libera maschile, 57 kg femminile e 86 kg libera maschile

11.30 Turno preliminare, ottavi e quarti di finale 74 kg libera maschile, 125 kg libera maschile e 62 kg femminile

18.15 Semifinali 74 kg libera maschile, 125 kg libera maschile e 62 kg femminile

19.30 Finali 57 kg libera maschile, 86 kg libera maschile e 57 kg femminile

Sabato 10 agosto

11.00 Ripescaggi 74 kg libera maschile, 125 kg libera maschile e 62 kg femminile

11.30 Ottavi e quarti di finale 65 kg libera maschile, 97 kg libera maschile e 76 kg femminile

18.15 Semifinali 65 kg libera maschile, 97 kg libera maschile e 76 kg femminile

19.30 Finali 74 kg libera maschile, 125 kg libera maschile e 62 kg femminile

Domenica 11 agosto

11.00 Ripescaggi 65 kg libera maschile, 97 kg libera maschile e 76 kg femminile

12.00 Finali 65 kg libera maschile, 97 kg libera maschile e 76 kg femminile

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.