Judo, Olimpiadi 2024: il tabellone degli italiani oggi (31 luglio)

Quest’oggi la splendida Arena Champ de Mars ospiterà la quinta giornata del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui vedremo in azione altre due categorie individuali: la -70 kg femminile e la -90 kg maschile. L’Italia, ancora alla ricerca della prima medaglia, proverà a sbloccarsi con Kim Polling e Christian Parlati, outsider di lusso in ottica podio.

Missione estremamente complicata purtroppo per l’esperta italo-olandese quattro volte campionessa europea, che è incappata in un pessimo sorteggio da non testa di serie pescando subito una mina vagante pericolosa come la giovane portoghese Pina e a seguire eventualmente agli ottavi la formidabile croata numero 1 al mondo Barbara Matic.

Più fattibile sulla carta la strada verso un possibile bronzo per Parlati, favorito nei primi due turni sia contro l’americano Jayne che con l’insidioso sud coreano Han Juyeop. Vincendo questi due match il talento napoletano approderebbe ai quarti presumibilmente contro il fenomeno georgiano campione olimpico in carica Lasha Bekauri, garantendosi comunque il ripescaggio in caso di sconfitta e restando dunque in lizza per il terzo gradino del podio.

Di seguito i tabelloni completi delle categorie in programma oggi, mercoledì 31 luglio, alle Olimpiadi di Parigi 2024 per il judo.

TABELLONE -70 KG DONNE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

MATIC Barbara CRO bye

POLLING Kim ITA-PINA Tais POR

TSUNODA ROUSTANT A ESP bye

POGACNIK Anka SLO-MEMNELOUM D CHA

van DIJKE Sanne NED bye

SAMARDZIC A BIH-OLSEN Laerke DEN

NIIZOE Saki JPN bye

MATNIYAZOVA G UZB-MUN Song Hui PRK

TELTSIDOU E GRE bye

WILLEMS Gabriella BEL-PEREZ Maria PUR

BUTKEREIT Miriam GER bye

COUGHLAN Aoife AUS-GERCSAK Szabina HUN

POLLERES M AUT bye

RASOANAIVO RAZAFY MAD-YEATS BROWN KJ GBR

GAHIE Marie Eve FRA bye

GOSHEN Maya ISR-OGEL Fidan TUR

TABELLONE -90 KG UOMINI JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

BEKAURI Lasha GEO bye

IVANOV Ivaylo BUL-SAGAIPOV C LBN

PARLATI Christian ITA-JAYNE John USA

HAN Juyeop KOR-KONE Carmel BUR

SHEROV Erlan KGZ-SILVA MORALES IF CUB

MOSAKHLISHVILI T ESP-USTOPIRIYON K TJK

TOTH Krisztian HUN-CRET Alex ROU

van T END Noel NED-MACEDO Rafael BRA

MAJDOV Nemanja SRB bye

FLORENTINO R DOM-TSELIDIS T GRE

ZGANK Mihael TUR-HAJIYEV Eljan AZE

KLAMMERT David CZE-NGAYAP HAMBOU MG FRA

MURAO Sanshiro JPN bye

FEUILLET Remi MRI-KALJULAID KK EST

BOBONOV Davlat UZB-GRIGORIAN Aram UAE

TRIPPEL Eduard GER-NYMAN Marcus SWE