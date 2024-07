Judo, Kim Polling supera un turno alle Olimpiadi ma non può nulla agli ottavi contro la n.1 al mondo

Si interrompe come da pronostico agli ottavi di finale il percorso di Kim Polling nella categoria -70 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sul tatami dell’Arena Champ de Mars l’italo-olandese (che rappresenta i colori azzurri da pochi mesi) non è riuscita nell’impresa di battere la formidabile croata numero 1 del ranking mondiale Barbara Matic, mancando dunque anche il ripescaggio ed uscendo dalla lotta per le medaglie a cinque cerchi.

In precedenza la 33enne nativa di Zevenhuizen aveva superato il primo turno sconfiggendo la giovane promessa portoghese Tais Pina per waza-ari di Uchi Mata dopo un minuto di Golden Score e guadagnandosi la possibilità di sfidare da sfavorita una delle principali favorite della vigilia per il titolo, a causa di un sorteggio davvero sfavorevole.

Polling, avanti 7-1 nei precedenti con Matic ma reduce da un netto ko nell’ultimo scontro diretto andato in scena ai Mondiali di Doha 2023, ha approcciato bene al combattimento tenendo testa alla due volte campionessa iridata e andando anche abbastanza vicina ad una proiezione da waza-ari, per poi dover alzare bandiera bianca sul meraviglioso ippon messo a segno dalla croata con O-soto-makikomi.