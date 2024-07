Judo, i possibili avversari di Christian Parlati e Kim Polling alle Olimpiadi

Domani l’Arena Champ de Mars ospiterà la quinta giornata di gara del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con altri due titoli individuali in palio e altri due azzurri che andranno a caccia delle medaglie. Le categorie di peso in programma sono la -90 kg uomini e la -70 kg donne, in cui l’Italia schiererà rispettivamente Christian Parlati e Kim Polling.

Parlati rappresenta un outsider di lusso per il podio, avendo chiuso tra i primi 5 negli ultimi tre Campionati Mondiali consecutivi (in cui spicca l’argento di Tashkent 2022) e presentandosi nella capitale francese da testa di serie numero 8. L’obiettivo del napoletano deve essere quello di raggiungere i quarti di finale, in modo da garantirsi perlomeno il ripescaggio in caso di sconfitta contro il fenomeno georgiano campione olimpico in carica Lasha Bekauri.

In precedenza l’azzurro partirà favorito sia contro l’americano Jayne che con l’insidioso sud coreano Han Juyeop, anche se l’asiatico è un avversario da non sottovalutare. Dopo l’eventuale super sfida ai quarti con Bekauri si profilerebbe un incrocio (in semifinale o ai recuperi, in base all’esito del match) con una Pool B molto aperta in cui i principali indiziati ad arrivare in fondo sembrano il kirghiso Sherov, l’ungherese Toth ed il brasiliano Macedo.

Da non testa di serie, purtroppo il sorteggio si è rivelato oltremodo penalizzante nei -70 kg per l’italo-olandese Polling. La quattro volte campionessa d’Europa, dopo un primo turno subito impegnativo contro la mina vagante portoghese Pina (stella emergente già capace di vincere un Grand Slam pochi mesi fa a 19 anni), troverebbe infatti agli ottavi la numero 1 al mondo e favorita della vigilia per il titolo olimpico Barbara Matic.