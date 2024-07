Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon: “Vogliamo regalare spettacolo, felice per avere vinto in tre set”

Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton in tre set e si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che si disputa sull’erba londinese. Il tennista italiano ha tenuto a bada un avversario decisamente rognoso e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel torneo, dove ora incrocerà uno tra Medvedev e Dimitrov: l’annunciata semifinale contro Carlos Alcaraz sembra essere sempre più vicina.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine della partita: “Match difficile, sopratuttto il terzo set. Nel tiebreak ho dovuto salvare dei set point, queste partite possono andare lunghe e sono contento di aver vinto in tre set“. Un passaggio anche sullo spettacolare colpo sotto le gambe con testa rivolta verso la rete nel corso del terzo set: “Sono stato fortunato, non c’è nulla di cui parlare. Non so davvero cosa dire“.

Il fuoriclasse altoatesino si è soffermato anche sul rapporto con il suo angolo, dove Vagnozzi e Cahill lo hanno supportato nel miglior modo possibile: “Con il team ci divertiamo tanto, lavoriamo per questi momenti e per trovare il meglio“. Sinner ha mostrato anche la sua verve più nascosta: “Noi giocatori vogliamo fare anche spettacolo per il pubblico, quando la partita è bella tutti si divertono e per questo è importante sorridere ed essere felici in campo“.

L’azzurro tornerà in campo tra un paio di giorni per affrontare il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev ed il bulgaro Grigor Dimitrov. Il 22enne ha provato a guardare al prossimo impegno sull’erba londinese: “Qualunque avversario arriverà sarà una bella partita e sarà un privilegio giocare un quarto di finale di uno Slam su questo campo, spero che sia una bella partita da guardare e con la quale divertirsi“.