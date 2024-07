Hubert Hurkacz operato al ginocchio: “Voglio essere alle Olimpiadi di Parigi”

Era stato un epilogo davvero molto sfortunato per Hubert Hurkacz quello di Wimbledon. Il polacco (n.7 del seeding) si era infortunato nel corso del tie-break del quarto set della sfida di secondo turno contro il francese Arthur Fils. Nel tentativo di colpire la palla in tuffo, Hubi aveva avuto un movimento innaturale, ricadendo sul ginocchio destro.

Nonostante la voglia di riprendere la partita, Hurkacz era stato costretto ad alzare bandiera bianca e a stringere la mano al proprio avversario anzitempo. Trascorse quasi due settimane dall’accaduto, Hubi ha comunicato attraverso i propri canali social le proprie intenzioni.

Il polacco, infatti, si è sottoposto a un’operazione lunedì per cercare di arrivare in tempo per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, competizione a cui non vuole mancare, che inizierà dal 27 luglio per il tennis. “Grazie a tutti per i tanti messaggi e per il sostegno da Wimbledon. Lunedì ho subito un’operazione, ma ora mi sento meglio e io e il mio team dedichiamo molto tempo ogni giorno al processo di riabilitazione“, le sue parole.

“È un sogno per tutti gli atleti per rappresentare il proprio Paese ai Giochi e voglio assicurarmi di essere in forma e in grado di scendere in campo per giocare. L’obiettivo non è solo partecipare, ma vincere una medaglia“, ha scritto sui suoi social.