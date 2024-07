Hockey prato, Olimpiadi 2024: risultati e classifica della prima giornata. L’Olanda vince sia tra gli uomini che tra le donne

Prima giornata per i due tornei di hockey su prato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Due gli incontri per quanto riguarda le donne, sei invece tra gli uomini. Spiccano le vittorie delle due compagini favorite per l’oro, quelle dei Paesi Bassi, mentre il successo più netto di giornata è quello della Germania per 8-2 sui padroni di casa della Francia.

Andiamo a rivivere questa prima giornata con tutti i risultati.

HOCKEY PRATO FEMMINILE OLIMPIADI 2024

Gruppo A

Olanda-Francia 6-2

Gruppo B

Argentina-USA 4-1

HOCKEY PRATO MASCHILE OLIMPIADI 2024

Gruppo A

Germania-Francia 8-2

Gran Bretagna-Spagna 4-0

Olanda-Sudafrica 5-3

Gruppo B

Belgio-Irlanda 2-0

India-Nuova Zelanda 3-2

Australia-Argentina 1-0