Hockey prato, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 27 luglio, tv, streaming

Finalmente si parte. Oggi, sabato 27 luglio, cominceranno le competizioni di hockey su prato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono ben otto gli incontri pianificati per la giornata odierna: sei riguardanti il torneo maschile, due invece per il torneo femminile.

Ribadiamo velocemente il format della rassegna a cinque cerchi. In entrambe le categorie saranno in lizza dodici squadre, divise in due gironi all’italiana da sei. I primi quattro team dei due rispettivi raggruppamenti staccheranno il pass per la fase ad eliminazione diretta, dove si giocheranno i quarti, le semifinali e la finale.

Per ciò che concerne il torneo maschile, i fari saranno puntati sui detentori del titolo olimpico del Belgio che, nel girone B, affronteranno l’Irlanda; l’India invece, bronzo a Tokyo 2020, sfiderà la Nuova Zelanda. L’Australia, argento nella scorsa edizione, si confronterà poi con la trionfatrice a Rio 2016 Argentina in una delle partite di cartellone.

In campo femminile l’osservata speciale sarà invece la compagine dei Paesi Bassi, motivata a difendere l’oro di Tokyo cominciando il proprio percorso con le padrone di casa della Francia, oltre che l’Argentina, pronta a misurarsi con gli Stati Uniti.

Il torneo olimpico di hockey su prato sarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN, TimVision e RAI Play. Di seguito il programma completo.

PARIGI 2024: CALENDARIO PARIGI 2024 HOCKEY PRATO OGGI

Torneo maschile sabato 27 luglio

Ore 10:00, Gran Bretagna-Spagna (girone A)

Ore 10:30, Belgio-Irlanda (girone B)

Ore 12:45, Paesi Bassi-Sudafrica (girone A)

Ore 13:15, Australia-Argentina (girone B)

Ore 17:00, Germania-Francia (girone A)

Ore 17:30, India-Nuova Zelanda (girone B)

Torneo femminile sabato 27 luglio

Ore 19:45, Argentina-Stati Uniti (girone B)

Ore 20:15, Paesi Bassi-Francia (girone A)

TORNEO OLIMPICO HOCKEY PRATO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.