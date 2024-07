Giulia Ramatelli, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Per Giulia Ramatelli il 2024 è l’anno da ricordare. Dopo alcune stagioni trascorse a rincorrere la chiamat in nazionale, prima è arrivata la chiamata per i Mondiali di Doha e poi la convocazione per i Giochi dove gareggerà nella 4×200, probabilmente nelle batterie del mattino. L’obiettivo è quello di ottenere il primato personale nel 200 lanciato e contribuire a portare l’Italia in finale.

Nome: Giulia

Cognome: Ramatelli

Luogo e data di nascita: Roma, 9/9/2000

Sport e disciplina: nuoto, 4×200 stile libero

Quando gareggia: 1/2 agosto (4×200 stile libero)