F1, Lando Norris: “Bellissimo vedere tre britannici in top 3. Ho fatto un errore ma sono contento”

Lando Norris ha conquistato la terza posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena presso il leggendario circuito di Silverstone.

Si tratta di un risultato dai contorni storici. Per la prima volta la top 3 è stata occupata solo da piloti britannici. Davanti al nativo di Bristol si sono infatti piazzate le due Mercedes di George Russell e di Lewis Hamilton, piloti che hanno confermato la loro grande competitività sfruttando le migliori caratteristiche della pista. Una volta arrivato al parco chiuso, Norris ha commentato a caldo quanto fatto:

“Sono stato il più veloce in larghi tratti, anche alla fine, ma sono contento – ha detto Norris – avere tre britannici nelle prime tre posizioni è davvero bello. Ho fatto buoni giri ma Lewis e George hanno girato benissimo. Personalmente ho fatto un errore al secondo tentativo, ma il terzo posto è comunque buono”.

Il pilota della McLaren ha poi chiosato: “Domani potrebbe piovere ancora; sono entusiasta, sono veloce, posso fare un bel risultato. Avremo delle belle battaglie“.