F1, Charles Leclerc: “C’era il passo per il podio, ma la gestione è stata buona. Pazienza per i miglioramenti”

Una buonissima gara per Charles Leclerc, che dalla sesta posizione della qualifica conclude in quarta posizione il Gran Premio di Ungheria all’Hungaroring di Budapest. Il monegasco ha effettuato una buonissima partenza, ha avuto un passo eccezionale nello stint con gomma dura e ha sfruttato l’errore di Verstappen per conquistare il posto ai piedi del podio.

Questa la sua analisi ai microfoni di Sky Sport F1: “Penso che il passo oggi ci fosse per il podio, eravamo molto veloci. Non dobbiamo dimenticarci che siamo a Budapest e qua sorpassare è sempre difficile. Appena uscito dalla macchina avevo la sensazione che se avessimo posticipato la seconda sosta e fossimo stati fuori insieme a Max potevamo avere un aiuto per la parte finale della gara, ma alla fine abbiamo preso la posizione su Max e non credo che potessimo fare molto di più”.

Sulla gestione dell’economia della gara: “La gara è stata gestita bene, abbiamo avuto un po’ di difficoltà con la gomma media usata alla fine, ma la gestione è stata buona. Abbiamo fatto lo stesso lavoro dell’anno scorso e siamo arrivati con dei risultati ben precisi, lo scorso anno avevamo già le soluzioni in mano per migliorare. Penso che dovremo aspettare per vedere i miglioramenti, ma stiamo lavorando nella direzione giusta“.