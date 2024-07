F1, Andrea Stella: “Una splendida doppietta. Complimenti a Piastri. Norris? Abbiamo agito nella giusta maniera”

C’è grande soddisfazione in casa McLaren al termine del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il team di Woking ha conquistato una splendida doppietta (come non avveniva nel 2021) con due piloti che hanno provato a vincere fino all’ultimo metro, per motivi differenti.

La gara è stata vinta da Oscar Piastri dopo che Lando Norris gli ha ceduto la posizione per ordini di scuderia a 2 giri dalla conclusione. Sul podio Lewis Hamilton a 14.8 secondi, mentre al quarto posto si è classificato Charles Leclerc a 19.6, davanti a Max Verstappen che si mangia le mani a 21.3. Sesto Carlos Sainz a 23.0, quindi settimo Sergio Perez a 39.7, davanti a George Russell ottavo a 42.3, quindi nono Yuki Tsunoda a 1:17.2 e Lance Stroll che chiude la top10 a 1:17.9.

Al termine della gara in terra magiara, Andrea Stella, team principal della McLaren ha analizzato quanto avvenuto in pista, iniziando dalla gestione dei due piloti: “Lando Norris non ha messo alla prova la nostra pazienza. Siamo forgiati su questo aspetto da campioni che abbiamo avuto nel corso degli anni. So cosa pensava in quel momento. Aveva l’opportunità di vincere e, come ogni pilota, voleva coglierla. Gliel’abbiamo detto, aveva dimostrato tutto quello che doveva dimostrare, ma è stato giusto agire in questo modo”.

Andrea Stella entra nel dettaglio della strategia: “Abbiamo scelto di effettuare i pit-stop centrali in quel modo, ovvero prima Norris poi Piastri dopo 2 giri, per evitare ad ogni costo qualsiasi problema, anche nel cambio gomme. Non volevamo assolutamente finire dietro a Hamilton, per cui abbiamo scelto un approccio cauto. Oscar ha guidato davvero bene e ci godiamo questa doppietta che, giova ricordarlo, ci regala anche punti pesanti per i due Campionati”.