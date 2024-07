F1, Adrian Newey si allontana dalla Ferrari: Aston Martin e McLaren alla finestra

Un vero e proprio tormentone. Da quando Adrian Newey ha annunciato il termine del proprio rapporto con la Red Bull, si è aperta la caccia al tecnico più ambito della F1. Il suo curriculum e i suoi successi parlano per lui ed è naturale che ciò sia accaduto. Non appena il termine della storia menzionata è stata rivelata, tanti tra gli addetti ai lavori hanno accostato Newey alla Ferrari.

Già in passato, parliamo del periodo di fine anni ’90, l’ingegnere britannico era stato tentato dalla scuderia di Maranello, ma il trasferimento non si è concretizzato per il desiderio del geniale Adrian di rimanere vicino ai propri affetti. Una situazione che potrebbe replicarsi anche in questa circostanza.

Sì, perché dopo quanto si è detto e si è scritto, pare proprio che l’unione tra Newey e la Rossa non ci sarà. Ne ha parlato il collega di Motorsport.com, Roberto Chinchero, e anche altre testate. A quanto pare il 65enne nativo di Stratford-upon-Avon sarebbe tentato da altre opzioni, anche per questioni squisitamente economiche.

Il riferimento è ad Aston Martin e a McLaren. In particolare, il team di Silverstone starebbe facendo carte false, dopo aver ingaggiato dalla Rossa, Enrico Cardile. Lawrence Stroll potrebbe non badare a spese e scopriremo se il tutto sarà realtà. L’ipotesi della squadra di Woking ha in sé il fascino di un ritorno al passato, ricordando i successi ai tempi di Mika Hakkinen, ma con basi meno solide. In tutto questo quindi, è da capire quale sarà la figura che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico a Maranello, a prescindere dall’incarico ad interim di Frederic Vasseur.