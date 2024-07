Dove vedere in tv Italia-Egitto di volley, Olimpiadi: data, orario, streaming

Martedì 30 luglio di gioca Italia-Egitto, seconda partita del girone delle Olimpiadi di Parigi 2024 di volley maschile. Per la nazionale azzurra, dopo il favoloso debutto vincente contro il Brasile per 3-1, c’è la possibilità di sigillare i quarti di finale contro gli abbordabili nordafricani.

I ragazzi di Fefè De Giorgi hanno risposto presente, impattando nella manifestazione a Cinque Cerchi come meglio non potevano. Una vittoria netta sul Brasile, storica bestia nera degli azzurri in questo torneo, che dà grande morale e slancio al percorso di Simone Giannelli e compagni. Un primo set recuperato per i capelli, un secondo quasi buttato via e poi vinto ai vantaggi, un terzo sofferto e un quarto dominato. C’è stato un po’ di tutto nell’esordio italiano, che ha confermato però la forza e la bontà della squadra.

La seconda partita, sulla carta, è molto più semplice. Di fronte infatti la squadra cuscinetto del girone di ferro, l’Egitto. Nordafricani che al debutto hanno lasciato il passo con un secco 3-0 alla fortissima Polonia. In base al contorto regolamento, è fondamentale però non concedere nulla. Una vittoria per 3-0 è necessaria agli azzurri, che così potranno fregiarsi di una testa di serie più bassa e andare incontro ad un quarto più abbordabile. Yuri Romanò e Alessandro Michieletto sono stati i migliori contro il Brasile, ma in generale tutto il sestetto è chiamato alla riconferma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Egitto, seconda partita della squadra azzurra di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi dei Giochi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire l’incontro su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-EGITTO VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

Martedì 30 luglio

Ore 9.00 Italia-Egitto

PROGRAMMA ITALIA-EGITTO PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.