Come cambia il tabellone di Wimbledon con il ritiro di Hurkacz? Vantaggio diretto per Djokovic. E Sinner…

Hurbert Hurkacz era uno degli uomini più attesi a Wimbledon ed era accreditato come una delle mine vaganti nel terzo Slam della stagione. Il tennista polacco è infatti un punto di riferimento sull’erba e ambiva a farsi strada in terra londinese, ma il numero 7 del mondo è uscito al secondo turno. Sotto per 1-2 contro il francese Arthur Fils, stava cercando di aggiudicarsi il tie-break del quarto set per trascinare la contesa alla quinta frazione, ma sul 7-7 è caduto in tuffo sottorete e quando si è rialzato gli è ceduto il ginocchio destro, costringendolo al ritiro.

Hurbert Hurkacz, che una decina di giorni fa aveva perso la finale del torneo ATP 500 di Halle contro Jannik Sinner, si era spinto in semifinale a Wimbledon nel 2021 (perdendola contro Matteo Berrettini), mentre nel resto della carriera vanta un ottavo di finale (2023), un terzo turno (2019) e due eliminazioni al debutto (2018 e 2022) a queste latitudini. Il tabellone del prestigioso torneo in terra londinese subisce così un rilevante scossone, vista l’esclusione precoce di una delle teste di serie più temute.

Il beneficiario diretto è Novak Djokovic, visto che il fuoriclasse serbo avrebbe potuto incrociare Hurkacz ai quarti di finale. Sarebbe stato un avversario esigente per l’attuale numero 2 del mondo, che oggi gioca contro il britannico Fearnely, poi sfiderebbe il vincente del confronto tra l’argentino Etcheverry e l’australiano Popyrin, poi probabilmente il danese Holger Rune (favorito contro Seyboth Wild e contro uno tra Halys e Khachanov).

Nella parte di tabellone di Hurkacz, ora Fils incrocerà il vincente della sfida tra il ceco Machac e il russo Safiullin, mentre l’australiano de Minaur sfiderà uno tra l’australiano Kokkinakis e il francese Pouille: sarà uno di questi l’avversario di Djokovic, se il balcanico dovesse raggiungere i quarti di finale. Non ci sono dunque ripercussioni dirette sul tabellone di Jannik Sinner, visto che Hurkacz era dall’altra parte del draw nel prestigioso evento agonistico.