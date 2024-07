Cobolli-Navone oggi in tv, ATP Umag 2024: orario, programma, streaming

Oggi, lunedì 22 luglio, Flavio Cobolli affronterà l’argentino Mariano Navone nel primo turno dell’ATP250 di Umago. Dopo essere stato eliminato negli ottavi del torneo di Amburgo, il giovane tennista romano avrà un confronto molto impegnativo contro il sudamericano, grande interprete del rosso e sconfitto al termine di un match infinito da Rafa Nadal a Bastad.

Cobolli dovrà alzare il livello rispetto a quanto si è visto nel confronto con il cinese Zhizhen Zhang in Germania. Il riferimento è soprattutto al servizio, con cui il romano non ha avuto grande continuità. Pur giocando su terra, il fondamentale è importante proprio per avere l’opportunità di comandare il gioco e costringere l’avversario sulla difensiva.

Non ci sono precedenti tra i due e quindi si dovrà comprendere la strategia in campo. Navone è un tennista che fa della solidità la sua forza e Flavio dovrà essere in grado di variare anche il suo tennis, magari con l’esecuzione di qualche palla corta e venendo a rete a prendersi il punto per non accettare esclusivamente lo scambio da fondo, fiore all’occhiello dell’argentino.

La partita tra Flavio Cobolli e Mariano Navone, valida per il primo turno dell’ATP250 di Umago, andrà in scena non prima delle 18.00 sul Centrale e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-NAVONE ATP UMAGO 2024 OGGI

Lunedì 22 luglio

GORAN IVANISEVIC STADION – Inizio dalle 16.30

1. J. Mensik vs A. Popyrin

Non prima delle 18.00

2. M. Navone [6] vs F. Cobolli

Non prima delle 21.00

M. Poljicak (WC) vs L. Sonego

