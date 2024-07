Chiara Melon, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Chiara Melon si è rivelata nel 2019 vincendo il titolo italiano under 23 sui 60 metri al coperto, poi replicato nella stagione successiva in cui ha firmato anche la doppietta 100-200 alla rassegna tricolore outdoor. Agli Europei U23 del 2021 ha contribuito a stabilire la migliore prestazione italiana di categoria (43.65) della 4×100. E’ stata selezionata come riserva della 4×100.

Nome: Chiara

Cognome: Melon

Luogo e data di nascita: Vigevano (PV) 8/10/1999

Sport e disciplina: atletica, staffetta 4×100 riserva

Quando gareggia: