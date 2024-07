Canottaggio, sarà Finale B per Comini e Codato nel due senza alle Olimpiadi

Non c’è storia per l’Italia del due senza. Davide Comini e Giovanni Codato non saranno nella gara per le medaglie della specialità alle Olimpiadi di Parigi: gli azzurri sono costretti alla Finale B con Nuova Zelanda, Germania, Sudafrica, Lituania e Stati Uniti, con un settimo posto come massima aspirazione

Partenza illusoria degli azzurri, che dopo 250 metri in linea iniziano già a perdere contatto dai propri punti di riferimento, passando al quarto di gara con oltre due secondi e mezzo di ritardo dall’Irlanda, piazzata nelle acque di fianco.

Non basta avere un punto di riferimento abbastanza rapido per poter dire la propria in questa semifinale, con Irlanda, Gran Bretagna e Romania che stazionano davanti e la Nuova Zelanda sorniona in attesa di un attacco.

Comini e Codato perdono progressivamente contatto dagli avversari, tanto che a metà gara sono addirittura cinque i secondi che li distanziano dalla terza ed ultima piazza che darebbe la finale. Una rimonta appare utopistica e così è, con i due azzurri che semplicemente non hanno il passo per stare con i migliori.

Nel finale la coppia italiana sfrutta l’esaurimento di energie della Germania e chiude quantomeno quinta. Non basta per indorare la pillola, per un’imbarcazione che arriva ad oltre tredici secondi dall’ultima qualificata per la gara per le medaglie, e che domani, dunque, sarà impegnata nella Finale B.