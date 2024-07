Canottaggio, non convince il nuovo doppio Carucci-Sartori: azzurri ai recuperi a Parigi 2024

Non inizia con il piede giusto l’avventura olimpica di Nicolò Carucci e Matteo Sartori alle Olimpiadi di Parigi. I due azzurri, che tornano in coppia a distanza di cinque anni dai Mondiali U19 di Tokyo chiudendo con il bronzo, dovranno passare dai ripescaggi nel doppio maschile dopo aver chiuso al quarto e ultimo posto la propria batteria, che vedeva i primi tre qualificarsi alle semifinali.

I primi 1000 metri sono stati anche in linea per i due azzurri, che non hanno avuto interesse nel rimanere nella scia dei rumeni Andrei Sebastian Cornea e Marian Florian Enache, che partono a razzo. Per la prima metà di gara gli azzurri rimangono terzi, con la coppia norvegese Helseth-Borch che piano piano mette avanti il naso, ma il 3’10”07 di metà gara sembra poter promettere.

Ma bisogna fare i conti con il recupero dei due croati Anton e Patrik Loncaric, partiti a marce basse per poi poter accelerare. Carucci e Sartori subiscono il sorpasso a 500 metri dal traguardo e lì decidono di arrendersi, arrivando placidamente fino al traguardo in 6’48”77.

Azzurri che saranno dunque impegnati nei ripescaggi di domani assieme a Serbia, Cina e Germania. Ma non è arrivata sicuramente una dimostrazione tecnica che possa ispirare fiducia.