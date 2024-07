Canottaggio, Italia sorride con Oppo e Soares, male il quattro senza

Chiusa la seconda giornata di gare di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi. Italia che sorride con Stefano Oppo e Gabriel Soares, alle semifinali del doppio pesi leggeri, mentre il quattroi ma vediamo insieme il riepilogo di tutte le ultime ore nel bacino di Vaires-sur-Merne.

Nel due senza femminile il miglior tempo è per la coppia dei Paesi Bassi composta da Ymkje Clevering e Veronique Meester, che hanno dominato la loro batteria avanti a Lituania e Stati Uniti. Ok anche Romania ed Australia, che si confermano nella rosa delle favorite per il podio.

Due senza maschile che, con l’Italia relativa protagonista, ha visto gli spagnoli Jaime Canalejo Pazos e Javier Garcia Ordonez chiudere con il miglior tempo in 6’32”28, con 16 centesimi sulla Nuova Zelanda e 41 centesimi sull’Irlanda. Comode invece Gran Bretagna, Croazzia e Romania.

Peso leggeri femminile che vede le favorite passare agevolmente in semifinale: Gran Bretagna, Stati Uniti e Romania sono già al penultimo atto, ma il miglior tempo è quello della Nuova Zelanda con Shannon Cox e Jackie Kiddle in 7’02”25. Tra gli uomini, Oppo e Soares rimangono tra i migliori con Svizzera e Irlanda. ma la Spagna con Dennis Carracedo e Caetano Horta prova a inserirsi nella lotta ai metalli: le semifinali ci diranno di più..

Nei quattro senza, detto dell’Italia di Lodo, Abagnale, Vicino e Kohl al quinto posto e che dovrà passare ai ripescaggi; Nuova Zelanda che con Ollie MacLean, Logan Ullrich, Tom Murray e Tom MacDonald prova a farsi notare con il miglior tempo in 6’03”08. Fra le donne la Gran Bretagna rafforza la sua candidatura per una medaglia firmando il miglior tempo in 6’42”57. Olanda e Romania guardinghe nell’altra batteria, passando comunque in carrozza in semifinale.