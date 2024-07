Canottaggio, il due senza Comini-Codato quarto e ai ripescaggi delle Olimpiadi

Davide Comini e Giovanni Codato fanno tutto tranne che entusiasmare nel due senza delle Olimpiadi. Nel bacino di Vaires-Sur-Merne la coppia azzurra è costretta a passare dai ripescaggi, venendo costretta al quarto posto nella propria batteria.

Che sicuramente non era tra le più semplici. Un posto era praticamente già impegnati da due delle favorite d’obbligo della competizione, la Croazia con i fratelli Valent e Martin Sinkovic, campioni olimpici in carica, mentre Romania e Lituania risultano comunque due outsider di lusso.

E difatti la lotta è costantemente tra Croazia e Romania, mentre Comini e Codato semplicemente non ne hanno: stazionano in ultima posizione sin dai primi metri di corsa per poi mollare un po’ il colpo nel finale, chiudendo in 6’50”25, a quasi sei secondi dalla Lituania terza mentre è la Croazia a chiudere comodamente in testa in 6’35”28.

Saranno Svizzera, Stati Uniti e Australia le avversarie del ripescaggio di domani mattina alle 10.20. Il passaggio in semifinale non pare assolutamente scontato, ma essersi scontrati con degli equipaggi forti ha subito fatto intendere il ritmo da tenere.