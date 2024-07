Canoa slalom oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 27 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente cominciate. Dopo un inizio ‘soft’ dal 24 luglio, da oggi inizieranno le numerose gare a cinque cerchi che ci terranno compagnia fino al prossimo 11 agosto; iniziano le ostilità anche per la canoa slalom, con le imbarcazioni che si sfideranno nelle acque di Vaires-sur-Merne.

Si comincia con le batterie di due delle sei discipline che caratterizzeranno i Giochi. Dalle ore 15.00 la prima batteria della canoa, che vedrà Raffaello Ivaldi come carta italiana da giocarsi: il veneto su queste acque vinse la prova finale di Coppa del Mondo lo scorso anno. Alle 16 spazio al kayak donne, dove ci si affiderà a Stefanie Horn, autrice fino ad ora di un’annata tutt’altro che indimenticabile.

Le gare olimpiche di canoa slalom si disputeranno da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CANOA SLALOM OLIMPIADI PARIGI 2024, IL PROGRAMMA DI OGGI

27 luglio

15.00 Batterie C1 Uomini – 1a manche (Raffaello Ivaldi)

16.00 Batterie K1 Donne – 1a manche (Stefanie Horn)

17.10 Batterie C1 Uomini – 2a manche

18.10 Batterie K1 Donne – 2a manche

CANOA SLALOM OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.