Calendario volley femminile, Olimpiadi 2024 oggi in tv: orari partite 31 luglio, tv, streaming

Oggi, martedì 31 luglio, si giocano due partite per quel che riguarda il torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la mattinata dedicata agli uomini, si giocano i primi match della seconda giornata dei gironi alla South Paris Arena 1. Non c’è in campo l’Italia, che tornerà protagonista nella giornata di domani.

Alle 17.00 è in programma un big match imperdibile: Serbia contro Stati Uniti. La nazionale europea è bi-campione iridata in carica, mentre le americane difendono l’oro olimpico conquistato a Tokyo. Statunitensi che sono già spalle al muro, avendo perso all’esordio contro la Cina, mentre serbe che vogliono mettere in cassaforte il passaggio ai quarti dopo aver annichilito la Francia. In serata partita dal pronostico a senso unico: la Polonia di Wolosz e compagne non dovrebbe aver nessun tipo di problema a sbarazzarsi del modesto Kenya.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle partite di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 di oggi. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo metro di OA Sport.

CALENDARIO VOLLEY FEMMINILE PARIGI 2024 OGGI

Mercoledì 31 luglio

Ore 17.00 Stati Uniti-Serbia

Ore 21.00 Polonia-Kenya

PROGRAMMA PALLAVOLO FEMMINILE PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.