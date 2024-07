Calendario tuffi oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 27 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Dopo la Cerimonia di Apertura di ieri, si è alzato ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi di Parigi 2024. Comincia oggi anche il programma dei tuffi, con la prima finale e le prime medaglie che verranno assegnate. Si parte con il sincro femminile dai tre metri ed in gara ci sono già Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

L’Italia sogna di conquistare la prima medaglia con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. La coppia azzurra si presenta sul trampolino con ambizioni e sicuramente con la possibilità di salire su quel podio già centrato più volta agli Europei e ai Mondiali. Servirà la gara perfetta e forse qualche aiuto dalle altre coppie, in una lotta per i due posti sul podio dietro alla Cina comunque apertissima.

Ovviamente per la medaglia d’oro le grandissime favorite sono le cinesi Chen Yiwen e Chang Yani. Le principali candidate al podio sono poi le australiane Madison Keeney/Anabelle Smith e le americane Sarah Bacon/Kassidy Cook. Non bisogna nemmeno dimenticare le britanniche Scarlett Mew Jensen/Yasmin Harper

Le competizioni olimpiche di tuffi si svolgeranno da sabato 27 Luglio a sabato 10 Agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 4 (252 Sky, condiviso con altre discipline). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO TUFFI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 27 luglio

ore 11.00 – Finale 3 metri sincro femminile (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

PROGRAMMA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

