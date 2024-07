Calendario nuoto oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 28 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 28 luglio, andrà in scena la seconda giornata del nuoto alle Olimpiadi 2024 di Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-2 l’Italia vorrà cominciare con il piglio giusto. La compagine tricolore ha concluso con il sorriso ieri, visto il bronzo conquistato dai ragazzi della 4×100 stile libero.

Al mattino i primi a competere saranno Filippo Megli e Alessandro Ragaini, che cercheranno di nuotare tempi da 1:45 per comprendere la loro condizione. Nei 400 misti Alberto Razzetti ha l’obiettivo della Finale nella distanza più complicata in vasca lunga, ma la concorrenza sarà agguerrita. Vedremo se il ligure saprà minimizzare i problemi nella frazione a dorso.

Ci saranno poi i grossi calibri: Benedetta Pilato farà il proprio esordio nei 100 rana, insieme a Lisa Angolini; Thomas Ceccon, confortato dal bronzo ottenuto con la staffetta 4×100 sl, nuoterà i suoi cari 100 dorso per puntare al meglio possibile. In Finale c’è già la certezza di avere Nicolò Martinenghi nella prova dei 100 rana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto di oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Domenica 28 luglio

Sessione mattutina

11.10 200 stile libero uomini

11.15 400 misti uomini

11.27 100 rana donne

11.43 100 dorso uomini

12.00 200 stile libero donne

Sessione serale

20.30 Finale 400 misti uomini

20.45 Finale 100 farfalla donne

20.51 Semifinali 200 stile libero uomini

21.15 Semifinali 100 rana donne

21.37 Semifinali 100 dorso uomini

21.54 Finale 100 rana uomini

22.00 Semifinali 200 stile libero donne

AZZURRI IN GARA OGGI

Sessione mattutina

11.10 200 stile libero uomini – Filippo Megli, Alessandro Regaini

11.15 400 misti uomini – Alberto Razzetti

11.27 100 rana donne – Benedetta Pilato, Lisa Angiolini

11.43 100 dorso uomini – Thomas Ceccon, Michele Lamberti

12.00 200 stile libero donne – Nessuna italiana scritta

Sessione serale

20.30 Finale 400 misti uomini

20.45 Finale 100 farfalla donne

20.51 Semifinali 200 stile libero uomini

21.15 Semifinali 100 rana donne

21.37 Semifinali 100 dorso uomini

21.54 Finale 100 rana uomini – Nicolò Martinenghi

22.00 Semifinali 200 stile libero donne

PROGRAMMA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.