Calendario Luna Rossa in Louis Vuitton Cup: date regate, programma, orari

Luna Rossa culla un grande sogno: meritarsi il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio italiano dovrà però vincere la Louis Vuitton Cup per guadagnare la possibilità di fronteggiare i Kiwi e andare a caccia della Vecchia Brocca. I ragazzi dello skip Max Sirena se la dovranno vedere con Ineos Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express nelle acque di Barcellona.

La fase a gironi si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre, le semifinali sono in programma dal 14 al 19 settembre, la finale andrà in scena dal 25 settembre al 5 ottobre. andrà a incrociare i neozelandesi. Luna Rossa esordirà giovedì 29 agosto: il match race con New Zealand non assegnerà punti ma indicazioni importanti, poi lo scontro con i francesi di Orient Express servirà a smuovere la classifica. Tra venerdì 30 e sabato 31 agosto i testa a testa con American Magic e Ineos Britannia diranno già molto, prima dell’incrocio con Alinghi il 1° settembre.

Tra martedì 3 e domenica 8 settembre la seconda parte del round robin, al termine del quale si definirà la classifica generale. La prima classificata della fase a gironi sceglierà la propria sfidante, le semifinali saranno al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque); la finale del Challenger sarà addirittura sulla distanza delle tredici regate (vince chi ne conquista sette). Di seguito il calendario dettaglio e tutte le date di Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup.

CALENDARIO LUNA ROSSA LOUIS VUITTON CUP 2024

Giovedì 29 agosto

Seconda regata dalle 14.00: Luna Rossa vs Team New Zealand

Quarta regata dalle 14.00: Orient Express vs Luna Rossa

Venerdì 30 agosto

Terza regata dalle 14.00: Luna Rossa vs American Magic

Sabato 31 agosto

Terza regata dalle 14.00: INEOS Britannia vs Luna Rossa

Domenica 1° settembre

Seconda regata dalle 14.00: Alinghi vs Luna Rossa

Lunedì 2 settembre

Giorno di riserva

Martedì 3 settembre

Prima regata dalle 14.00: Team New Zealand vs Luna Rossa

Terza regata dalle 14.00: Luna Rossa vs Orient Express

Mercoledì 4 settembre

Seconda regata dalle 14.00: American Magic vs Luna Rossa

Giovedì 5 settembre

Giorno di riserva

Venerdì 6 settembre

Giorno di riserva

Sabato 7 settembre

Prima regata dalle 14.00: Luna Rossa vs INEOS Britannia

Domenica 8 settembre

Seconda regata dalle 14.00: Luna Rossa vs Alinghi

LOUIS VUITTON CUP, EVENTUALI SEMIFINALI

14-19 settembre. Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00, il programma dettagliato deve ancora essere comunicato.

LOUIS VUITTON CUP, EVENTUALE FINALE

26 settembre-7 ottobre. Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00, il programma dettagliato deve ancora essere comunicato.