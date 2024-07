Calcio, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari partite 24 luglio, tv, streaming

Oltre 48 ore prima della Cerimonia d’Apertura, cominciano quest’oggi le prime competizioni valevoli per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il programma odierno prevede infatti ben otto partite della fase a gironi del torneo di calcio maschile, subito cruciali in ottica qualificazione ai quarti di finale (riservata alle prime due classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti).

La partenza ufficiale della rassegna a cinque cerchi è in programma alle ore 15.00 di mercoledì 24 luglio con il calcio d’inizio di Argentina-Marocco (a Saint-Étienne) e Uzbekistan-Spagna (al Parco dei Principi, nella capitale francese), mentre a seguire andranno in scena anche Egitto-Repubblica Dominicana e Guinea-Nuova Zelanda alle 17.00, Giappone-Paraguay e Iraq-Ucraina alle 19.00, Mali-Israele e soprattutto un succoso Francia-Usa alle 21.00.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming delle otto partite di oggi valevoli per il torneo maschile di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CALCIO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Mercoledì 24 luglio

15.00 Argentina-Marocco – Diretta tv su Eurosport 1

15.00 Uzbekistan-Spagna

17.00 Egitto-Repubblica Dominicana – Diretta tv su Eurosport 1

17.00 Guinea-Nuova Zelanda – Diretta tv su Sky Sport 253

19.00 Giappone-Paraguay – Diretta tv su Sky Sport 253

19.00 Iraq-Ucraina – Diretta tv su Eurosport 1

21.00 Francia-USA – Diretta tv su Eurosport 1

21.00 Mali-Israele – Diretta tv su Sky Sport 253

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.