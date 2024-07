Boxe in lutto, Bilal Boussadra ci ha lasciato: era una giovane promessa del pugilato italiano

Il pugilato italiano piange la scomparsa del giovane Bilal Boussadra, promessa della boxe tricolorre che recentemente aveva vinto il tricolare under 22. Il giovane irpino praticava la nobile arte a Mirabella Eclano sotto la guida del maestro Sandro Froncillo e aveva acquisito la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno (è nato nel Bel Paese da genitori di origini marocchine).

Il giovane atleta frequentava il Liceo Scientifico Enrico Fermi a Sturno e purtroppo ci ha lasciato nella notte insieme agli amici Anthony Roy Ciampa, Francesco Di Chiara, Mattia Cimamera.

I quattro ragazzi sono rimasti purtroppo vittime di un terribile incidente stradale, avvenuto in località Passo di Mirabella nel territorio del comune di Mirabella Eclano (in provincia di Avellino). Un’autovettura ha urtato due auto in sosta e ha terminato la propria corsa contro il muro di un edificio, all’interno del veicolo si trovavano proprio Bilal Boussadra e gli altri tre giovani