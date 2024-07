Boom tv in Francia per la cerimonia di apertura di Parigi 2024: oltre 22 milioni di telespettatori

A leggere il dato, di brividi, e non pochi, ne vengono. L’attesa spasmodica con cui la Francia ha accompagnato l’avvio delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata ripagata in pieno, almeno sul lato televisivo. Sono stati oltre 22 milioni i telespettatori (il dato diffuso è di 22,07) che si sono collegati con France2, l’emittente principale del gruppo France Télévisions (del quale, va ricordato, non fa parte TF1 che è privata), tra le 19:04 e le 23:30, cioè dalla mezz’ora precedente l’inizio alla storica e toccante esibizione di Céline Dion in “Hymne a l’amour” di Edith Piaf. Un momento, questo, che ha segnato la fine di una lunghissima assenza dalle scene dell’artista, tuttora intenta a lottare contro la sindrome del corpo rigido.

Si tratta del programma più visto di tutto il 2024: battuta, e di tantissimo, la semifinale degli Europei di calcio che la Francia aveva giocato contro la Spagna, assestatasi a 16,12 milioni. Inoltre, anche il picco è risultato essere fuori da qualsiasi logica tradizionale: 25,2 milioni di telespettatori, registrati alle 21:56.

Per France2 questo è il miglior dato d’ascolto di tutta la sua storia, che va a porsi direttamente nel podio dei programmi più visti di tutti i tempi sul suolo francese. Meglio solo, in chiave calcistica e a livello numerico, ma non percentuale, i 24,08 milioni di Argentina-Francia (finale dei Mondiali 2022, 81% di share), e Portogallo-Francia, semifinale dei Mondiali del 2006 (22,20 milioni con il 76,7% di share). Il record precedente di France2 risaliva al 28 giugno 2000 (Francia-Portogallo, semifinale Europei di calcio 2000, 70,5% di share con 18,33 milioni di telespettatori).

A livello di cerimonia d’apertura, mai in Francia era stata tanto vista prima d’ora. Il record per il singolo evento è stato semplicemente stracciato, dato che a Barcellona 1992 si era avuto il massimo, di 9,44 milioni di telespettatori su TF1 (62% dell’audience, al tempo).

Per contesto, e per avere un termine di paragone, la BBC fece registrare 22,4 milioni di telespettatori con l’82,5% di share quando ci fu la cerimonia di apertura di Londra 2012, che al tempo si chiuse con Paul McCartney a cantare la celeberrima “Hey Jude”. Il picco fu di 26,9 milioni alle 21:50 locali, in maniera del tutto similare al picco transalpino. Le differenze numeriche si spiegano anche con il fatto che il panorama televisivo ha subito i suoi cambiamenti e, oggi, sempre più si fa ricorso a strumenti che possono non essere valutati dalle misurazioni, come i servizi streaming delle varie emittenti sotto varie forme.

Come da tradizione, poco dopo le 10:00 è arrivato anche il dato per l’Italia, che ha trasmesso la cerimonia su Rai2, dove tutte le Olimpiadi saranno irradiate fino alla fine (con il contributo di RaiSport per le 360 ore, conto dal quale la serata di ieri è esclusa). La seconda rete della tv di Stato ha assommato un 29,2% di share con 4.204.000 telespettatori, ed è questo un dato che supera in maniera nettissima la media di rete.