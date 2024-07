Basket: è morto Gaetano Gebbia. Una vita a Reggio Calabria, allenò tante giovanili azzurre e portò in Italia Manu Ginobili

Serata triste per il basket a Reggio Calabria. Se n’è andato a 66 anni Gaetano Gebbia, che alla Viola ha dato semplicemente tutto, almeno finché ha potuto, e si è poi trovato a essere anche estremamente considerato a livello nazionale, avendo allenato l’Italia Under 16 per due lustri fino al 2012 e, soprattutto, trovandosi vice di Ettore Messina prima e Boscia Tanjevic poi per la Nazionale maggiore.

Nato a Catania il 23 dicembre 1957, dopo un periodo alla Stella Azzurra è andato in quella che è diventata la sua terra cestistica d’elezione, appunto Reggio Calabria. Asisstente della prima squadra, responsabile del settore giovanile, ma col tempo non è stato solo questo. Gebbia, infatti, si è saputo ritagliare l’affetto dei tifosi in tante maniere, e anche quello degli allenatori che ha trovato sul suo percorso.

Quattro i grandi nomi con cui ha potuto lavorare: Gianfranco Benvenuti, Santi Puglisi, Tonino Zorzi e Charlie Recalcati. Dall’annata 1996-1997, poi, a lui è stata definitivamente affidata la prima squadra, e così fino agli inizi di gennaio del 2001, quando ritornò il Paron Zorzi a fare da head coach. A lui si deve l’intuizione di portare in Italia, nel 1998, un certo signor Manu Ginobili, che avrebbe poi fatto faville alla Virtus Bologna e in tutta la carriera NBA con i San Antonio Spurs. Portò in neroarancio anche Alejandro Montecchia e Hugo Sconochini, futuri membri della Generacion Dorada argentina (e, nel caso di Sconochini, grandissimo protagonista del campionato italiano, diventato così perfettamente inserito nel nostro contesto da continuare da noi anche nelle vesti di commentatore).

Negli ultimi anni a Reggio Calabria era tornato, per sposare il progetto della Lumaka, e non in un’occasione sola. Grande il cordoglio della parte cestistica reggina, che ha avuto in Gebbia un uomo capace di darle orgoglio dopo gli anni della Panasonic e prima delle ultime annate in Serie A.