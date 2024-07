Basket donne, la Spagna si aggiudica il debutto olimpico contro la Cina: asiatiche ko al supplementare

La Spagna vince nella partita di apertura del basket femminile alle Olimpiadi di Parigi. Una sfida al cardiopalma contro la Cina, superata dopo un palpitante supplementare per 90-89, con le iberiche che volano così in testa al gruppo A in attesa di Serbia-Porto Rico; furie rosse trascinate dai 29 punti di Megan Gustafson, conditi da 8 rimbalzi, e dei 25 di Leonor Rodriguez..

Primi minuti con le due squadre in sostanziale equilibrio, con le due squadre che non brillano mica dal punto di vista offensivo. Le asiatiche sono le prime a prendere il largo, mettendo il tappo al canestro avversario e imbastendo un break di 15-4 in cinque minuti che chiude il primo parziale sul 13-22.

Le iberiche hanno però la forza di riportarsi immediatamente sotto, con Gustafson protagonista con sei punti in due minuti e mezzo. La Cina prova a rimanere avanti con Li Meng che mantiene due possessi di vantaggio, ma Gustafson e Rodriguez permettono alle europee di rimanere in scia sul 33-37.

La Cina prova ad allungare a più riprese, trovando però l’opposizione delle avversarie, che provocano tante palle perse alle asiatiche (20 alla fine del match), riuscendo così a procurarsi molti più tiri, rimanendo attaccate alla sfida fino al termine. Le asiatiche sembrano avere la partita in mano rimanendo sempre in testa e rintuzzando gli attacchi avversari, pare finita quando Li Meng subisce il fallo a 15” dal termine con la Cina in vantaggio di due punti.

L’asiatica sbaglia il libero del +4 e dall’altra parte Rodriguez firma un potenziale gioco da quattro punti con il fallo di Liwei Yang, ma l’iberica non è fredda: si va ai supplementari, con la Cina che, dopo aver condotto per trentanove minuti e quarantacinque secondi, sentono il contraccolpo psicologico. La Spagna scappa sul +5 nell’ultimo minuto, ma la tripla di Yueru riapre i giochi. Dall’altra parte Rodriguez fa 1/2 lasciando 17′ per la speranza, ma le cinesi vanno a segnare da sotto e non fanno fallo a 4” dal termine, regalando la vittoria alle avversarie.