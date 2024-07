Si è conclusa la prima giornata per quanto riguarda il torneo di basket femminile 3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024. I primi risultati nascondono (anche) una certa qual coppia di sorprese, una per l’ambiente e l’altra per il tipo di forza.

La Germania riesce a mettere a segno un colpo sensazionale, battendo gli USA per 17-13 nonostante gli States abbiano due giocatrici, Dearica Hamby e Rhyne Howard, di altissima qualità soprattutto nel basket normale. Non basta, però, contro un quartetto equilibrato che da tempo mastica 3×3.

Più netto il 14-22 con cui l’Australia viene regolata dal Canada, che ha nelle Plouffe le trascinatrici assolute, con un computo di 18 punti che sarebbe bastato loro per vincere in due a livello numerico (naturalmente, però, il 3×3 non funziona così: serve anche una terza persona ed è importante soprattutto il supporto di Crozon).

La Spagna fa molta fatica con l’Azerbaigian, emerso solo molto di recente ai piani alti del 3×3. Molto si appoggia su una squadra che di azero ha ben poco e Tiffany Hayes da 10 punti, ma alla fine conta di più una selezione iberica molto “quadrata”, con Sandra Ygueravide a testimoniare di essere ancora in gran forma.

La grande delusione per il pubblico di casa arriva per le proprie beniamine, le portacolori della Francia, che pur portando una squadra che si è sostanzialmente preparata in maniera certosina e apposita per l’evento, perde 19-21 al supplementare dalla Cina con gli unici due punti di tutta la partita di Lili Wang.

BASKET 3×3 FEMMINILE: RISULTATI DI OGGI

Germania-USA 17-13

Australia-Canada 14-22

Spagna-Azerbaigian 18-16

Francia-Cina 19-21