Badminton: i risultati di martedì 30 luglio. Successi per Toma Junior Popov, Rankireddy/Shetty e He Bing Jiao

Un’altra giornata di incontri relativi alla prima fase dei tornei di badminton è andata in archivio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ecco quali sono stati i principali risultati di questo martedì 30 luglio.

Singolare femminile

A caratterizzare la giornata sono arrivati i successi della thailandese Ratchanok Intanon sulla belga Lianne Tan (21-8, 21-8), della danese Mia Blichfeldt sulla tedesca Yvonne Li (21-14, 14-21, 21-12) e della cinese He Bing Jiao sulla scozzese Kirsty Gilmour (24-22, 21-8): tre successi importanti, in particolare l’ultimo, per giocatrici che puntano a fare più strada nel torneo.

Singolare maschile

Il beniamino di casa Toma Junior Popov si è imposto in scioltezza sull’americano Howard Shu (21-11, 21-12), così come ha fatto l’atleta di Hong Kong Lee Cheuk Yiu, che ha avuto bisogno di tre set (o game, come si dice nel badminton, ndr) per aver ragione del messicano Luis Ramon Garrido (21-5, 15-21, 21-17).

Doppio femminile

Vittoria comoda per le sorelle Stoeva: le bulgare si sono sbarazzate delle statunitensi Xu e Xu con lo score di 21-18 e 21-12. Le favoritissime cinesi Chen e Jia invece hanno regolato, in un match al profumo di medaglie, le giapponesi Matsumoto/Nagahara col punteggio di 21-16, 21-15; così come le malesi Tan/Thinaah hanno fatto con le indonesiano Rahayu/Ramadhanti (21-18, 21-9). In quest’ottica, di avanzamento del torneo, da segnalare c’è anche l’affermazione delle coreane Kim e Kong sulle giapponesi Matsuyama/Shida (24-22, 26-24).

Doppio maschile

Il risultatone arriva dal 2-0 (21-13, 21-13) con cui gli indiani Rankireddy/Shetty hanno superato gli indonesiani Alfian/Ardianto, senza dimenticare il successo tirato dei cinesi Liu/Ou, candidati alla medaglia d’oro, contro i giapponesi Hoki/Kobayashi (22-20, 21-18).

Doppio misto

Il tabell0ne di questa categoria, verso i quarti di finale, è già stato composto. Da domani sera inizieranno gli scontri ad eliminazione diretta.