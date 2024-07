ATP Gstaad 2024, Fognini rimonta Varillas ed accede ai quarti di finale

Fabio Fognini accede ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad in Svizzera. Il tennista ligure ha rimontato e sconfitto il peruviano Juan Pablo Varillas, numero 162 della classifica mondiale, con il punteggio di 3-6 7-6 7-5 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. Nel prossimo turno Fognini attende il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero uno, ed il serbo Hamad Medjedovic.

Un incontro che ha visto Fognini concedere ben tredici palle break al peruviano, ma l’azzurro ne ha annullate ben nove. Il ligure ha concluso la partita con 30 vincenti, uno in più dell’avversario, mentre gli errori non forzati sono stati 24 contro i 21 di Varillas.

Dopo un avvio di partita equilibrato, nel quale si segue l’andamento dei turni servizio, Varillas spezza l’equilibrio nel sesto game. Il peruviano, infatti, si procura due palle break e riesce a strappare la battuta all’italiano. Il numero 162 del mondo non concede occasioni nei propri turni al servizio e va a prendersi la prima frazione sul 6-3.

L’inerzia della partita sembra essere tutta dalla parte del sudamericano, che si porta avanti di un break per primo anche nel secondo set, togliendo la battuta nel terzo gioco a Fognini. Il ligure trova il controbreak in un combattuto sesto game, ma in quello successivo l’azzurro perde nuovamente il servizio, con Varillas che scappa sul 4-3. Fognini annulla due match point nel nono gioco, mentre nel decimo, all’ultima occasione disponibile, recupera il break di svantaggio e pareggia i conti. Il set scivola al tie-break che viene vinto da Fognini per 7-5.

Sulla scia del set vinto Fognini parte fortissimo nel terzo parziale e vince i primi otto punti consecutivi. L’azzurro resta avanti nel set, salvando anche quattro palle break in un lunghissimo sesto gioco. Purtroppo il ligure perde la battuta nell’ottavo game e Varillas riesce a pareggiare i conti sul 4-4. Nell’undicesimo game Fognini si procura una palla break e la sfrutta subito per andare a servire per la vittoria. Il ligure spreca il primo match point, annulla una palla del controbreak e al secondo match point chiude sul 7-5, qualificandosi per i quarti di finale.